В Кыргызстане 66 новых случаев COVID-19. Из них 27 - в Бишкеке

В Кыргызстане на 25 февраля зарегистрировано 66 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 27
Ош - 0
Чуйская область – 24
Ошская область - 6
Таласская область - 0
Нарынская область - 2
Иссык-Кульская область – 6
Джалал-Абадская область– 0
Баткенская область - 1.
Всего за весь период заразились 86 091 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 68 человек:
Бишкек – 19
Ош – 2
Чуйская область – 24
Ошская область – 0
Таласская область – 3
Нарынская область – 5
Иссык-Кульская область – 8
Джалал-Абадская область – 5
Баткенская область – 2.
Всего за весь период выздровели 83 006 человек.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3233.