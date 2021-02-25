В Кыргызстане 66 новых случаев COVID-19. Из них 27 - в Бишкеке

В Кыргызстане на 25 февраля зарегистрировано 66 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 27

Ош - 0

Чуйская область – 24

Ошская область - 6

Таласская область - 0

Нарынская область - 2

Иссык-Кульская область – 6

Джалал-Абадская область– 0

Баткенская область - 1.

Всего за весь период заразились 86 091 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 68 человек:

Бишкек – 19

Ош – 2

Чуйская область – 24

Ошская область – 0

Таласская область – 3

Нарынская область – 5

Иссык-Кульская область – 8

Джалал-Абадская область – 5

Баткенская область – 2.

Всего за весь период выздровели 83 006 человек.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3233.