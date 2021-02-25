Мэрия Бишкека все не может определиться: открывать детсады или нет

Столичные власти все еще не могут определиться: открывать муниципальные школы и детские сады 1 марта или нет.

После митинга родителей, требующих открыть школы и сады, вице–мэр Айжан Чыныбаева на заседании городского штаба по мониторингу эпидемиологической ситуации в столице заявила, что необходимо менять установленные алгоритмы.

- Существующие сейчас подходы, предписывающие соблюдение социальной дистанции, невозможно соблюдать из–за того, что детсады и школы переполнены. Наша задача - запустить в садах старшие группы, которые мы можем делить на подгруппы. Если нам правительство поможет поменять алгоритмы, будет проще запустить все остальные процессы, - сказала Чыныбаева.

А глава городского управления здравоохранения Бактыгуль Исмаилова сообщила, что после Нового года в столице коронавирусом заболели 43 ребенка и 6 учителей школ.

- Мы не против поэтапного возобновления обучения в школах в традиционном формате, но решение будем принимать с городским штабом, - сказала Бактыгуль Исмаилова.

Главный врач ЦГСЭН Кубан Кундашев добавил, что в частных школах Бишкека коронавирусом заразились восемь детей, из них шесть обучались онлайн. Среди тех, кто обучается удаленно в муниципальных школах, зарегистрировано 27 случаев заражения COVID–19.

Чтобы успокоить возмущенных родителей, 12 февраля вице–мэр Айжан Чыныбаева провела городское собрание, на которое могли прийти все желающие.

Стоит отметить, что встреча прошла на повышенных тонах. Во время дискуссий произошел эмоциональный спор вице–мэра с одной из горожанок.

- Дети сидят дома. 8 часов в сутки они в телефоне. Кто будет отвечать за это?! - возмутилась другая родительница.

- Это ваш продукт - ваш ребенок. Зачем вы его рожали? Если сидят целыми днями дома, выводите на улицу. Государство не может следить за детьми, когда они дома. Мы не будем нести ответственность. Вы сами будете отвечать за своих детей, - ответила вице–мэр Айжан Чыныбаева.

Многих возмутил ответ и отношение чиновницы, поэтому позже Чыныбаева попробовала сгладить свое высказывание.

"Для нас в мэрии главный приоритет - здоровье и жизнь горожан. Мы несем определенную ответственность за эпидемическую ситуацию в городе–миллионнике, где вирус может распространиться намного быстрее, чем в регионах страны. Многие родители понимают эту позицию и согласны с ней. Мэрия Бишкека рассматривает возможность постепенного открытия школ, если и медики дадут добро. Давайте каждый из нас будет нести ответственность, мы - за город, а родители - за своих детей", - написала вице–мэр у себя на странице в Facebook.

Между тем многие родители школьников, побывавшие на встрече с муниципальными чиновниками, считают, что не получили вразумительных ответов.

- Мы не услышали конкретного прогноза и возможных методов выхода из ситуации. Никто из нас не требует открыть полностью все учебные заведения. Мы просим лишь создать дежурные группы в детсадах и выработать четкий механизм запуска школ, - резюмирует участница родительского собрания Чинара Тюлегенова.