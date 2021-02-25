Президент Жапаров призвал 40 крупных российских инвесторов к сотрудничеству

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня в г. Москва на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей встретился с представителями крупного российского бизнеса.

Как сообщили в отделе информационной политики аппарата президента, глава государства выступил перед участниками мероприятия, рассказав о перспективных экономических проектах в Кыргызстане и призвал потенциальных инвесторов к активному сотрудничеству.

Президент отметил актуальные направления для развития сотрудничества, обратил внимание на планы по улучшению благоприятного климата для добропорядочных инвесторов и др.

Встреча прошла в формате "вопросов-ответов". На вопросы представителей российского бизнеса ответили президент Садыр Жапаров, министры и руководители государственных органов страны.

В мероприятии приняли участие порядка 40 руководителей крупнейших российских компаний, среди которых председатель Совета директоров АО "Группа компаний "Ренова", член Совета директоров Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий "Сколково", Председатель Попечительского совета "Сколтеха" (Сколковский институт науки и технологий) Виктор Вексельберг, заместитель генерального директора ОАО "Российские железные дороги" Вячеслав Павловский, заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности ПАО "Газпром нефть" Павел Одеров, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики, президент ООО "Артпол холдинг" Сергей Шматко, Исполнительный секретарь Делового совета ЕАЭС Станислав Наумов, председатель Комитета по цифровой экономике, Президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский, а также представители компаний ПАО "ФосАгро", ПАО "ВымпелКом", ООО "Хендэ Мотор СНГ", ПАО "Северсталь", Союза участников рынка картофеля и овощей, Правления Ассоциации фармацевтических производителей ЕАЭС и другие лидеры нефтяной, банковской, промышленной, строительной, химической, энергетической пищевой, машиностроительной и текстильной отрасли.

Также во встрече приняли участие представители задействованных министерств и государственных структур России.