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Китай заявил о полной победе над нищетой

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- Азиз Осмонов
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По словам главы Китая Си Цзиньпина, компартия одержала полную победу над нищетой, отмечает "Дикая Азия".

За последние 8 лет из бедности вывели 98,99 млн сельчан, из ТОП-бедных районов вывели 832 уезда и 128 000 деревень. Сокращение налоговой ставки для китайских бедняков достигло $15,84 млрд в 2020-м году.

По данным госадминистрации налогообложения, этот показатель вырос с около $11,5 млрд в 2019 году.

- Полномасштабную борьбу с бедностью Китай начал в 2012-м. Власти заявляют, что после 8 лет непрерывных усилий страна вывела из нищеты всю сельскую бедноту в соответствии с нынешним уровнем дохода. Что такое бедность в сущности? В разных странах бедность понимают по-своему. В Китае средняя зарплата около $1 000. В США это безнадежная бедность. И в Японии тоже. Допустим, в Узбекистане или России $1 000 зарплата - это уже неплохо обеспеченный человек. Кроме того, важен и уровень цен в стране. Уровень накоплений граждан. Уровень госрасходов на социалку. Важна пенсионная система. Уровень обеспеченности жильем. Состояние общественного хозяйства страны. Например, дороги и больницы, школы и вузы. Состояние экологии в стране. Важен целый рад компонентов. А тут никакой конкретики, - подчеркивает авто статьи.


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URL: https://www.vb.kg/397792
Теги:
Китай, население, Кыргызстан, деньги
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