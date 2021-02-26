"Заместителем муфтия должна быть женщина"

В Бишкеке прошел Круглый стол "Гендерное измерение религиозной политики", на котором обсуждалась новая религиозная концепция Кыргызстана. На этом мероприятии было озвучено предложение ввести в структуру ДУМК в качестве заместителя муфтия - женщину, которая занималась бы вопросами социального направления и гендерными проблемами.

- Зачастую верующим женщинам неудобно задавать свои "трудные" вопросы мужчинам-священнослужителям и проблемы копятся. А мужчины могут просто из-за недопонимания важности каких-то вопросов для женской половины искажать суть проблемы, даже если женщины решаются озвучить свои беды. А вы сами видите, как много сейчас и насилия в семье, и много социальных вопросов, которые могли бы решаться, если голос женщин будет услышан, - говорит редактор журнала "Умма" Элиана Сатарова.

Отметим, мероприятие было инициирована прогрессивным общественным объединением женщин "Мутакалим" и Госкомиссией по делам религии.