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"Заместителем муфтия должна быть женщина"

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке прошел Круглый стол "Гендерное измерение религиозной политики", на котором обсуждалась новая религиозная концепция Кыргызстана. На этом мероприятии было озвучено предложение ввести в структуру ДУМК в качестве заместителя муфтия - женщину, которая занималась бы вопросами социального направления и гендерными проблемами.

- Зачастую верующим женщинам неудобно задавать свои "трудные" вопросы мужчинам-священнослужителям и проблемы копятся. А мужчины могут просто из-за недопонимания важности каких-то вопросов для женской половины искажать суть проблемы, даже если женщины решаются озвучить свои беды. А вы сами видите, как много сейчас и насилия в семье, и много социальных вопросов, которые могли бы решаться, если голос женщин будет услышан, - говорит редактор журнала "Умма" Элиана Сатарова.

Отметим, мероприятие было инициирована прогрессивным общественным объединением женщин "Мутакалим" и Госкомиссией по делам религии.


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URL: https://www.vb.kg/397821
Теги:
гендер, ислам, религия, муфтият
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