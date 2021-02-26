Правозащитники прокомментировали обыски в квартире блогера Юлии Барабиной

ОФ "Институт медиа полиси" прокомментировал ситуацию вокруг блогера Юлии Барабиной, которая недавно выехала из Кыргызстана, заявив местным СМИ, что опасается за свою жизнь в связи с преследованиями со стороны властей.

Напомним, 3 февраля сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) провели обыски в домах блогера Юлии Барабиной, а также у нескольких сотрудниц предвыборного штаба Абдиля Сегизбаева на досрочных выборах президента. У них изъяли все цифровые носители, личные документы и деньги.

По постановлению суда, основанием для обысков в домах стало зарегистрированное заявление о якобы провокационных материалах, направленных на возбуждение межнациональной и региональной розни, а также контент, побуждающий к насилию, опубликованный медийщиками на странице "Правдоруб.кг" в Facebook.

Юристы ОФ "Институт медиа полиси" проанализировали ситуацию и отметили следующее: