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Правозащитники прокомментировали обыски в квартире блогера Юлии Барабиной

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- Александра Василькова
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ОФ "Институт медиа полиси" прокомментировал ситуацию вокруг блогера Юлии Барабиной, которая недавно выехала из Кыргызстана, заявив местным СМИ, что опасается за свою жизнь в связи с преследованиями со стороны властей.

Напомним, 3 февраля сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) провели обыски в домах блогера Юлии Барабиной, а также у нескольких сотрудниц предвыборного штаба Абдиля Сегизбаева на досрочных выборах президента. У них изъяли все цифровые носители, личные документы и деньги.

По постановлению суда, основанием для обысков в домах стало зарегистрированное заявление о якобы провокационных материалах, направленных на возбуждение межнациональной и региональной розни, а также контент, побуждающий к насилию, опубликованный медийщиками на странице "Правдоруб.кг" в Facebook.

Юристы ОФ "Институт медиа полиси" проанализировали ситуацию и отметили следующее:

  1. В общественном доступе нет постановления о проведении обыска в квартире Юлии Барабиной. Свой анализ юристы проводили на основании постановления суда говорится о производстве обыска в квартире Нурзады Токтогуловой (сотрудницы выборного штаба Абдиля Сегизбаева - авт.), в котором упоминается имя Барабиной в качестве одного из администраторов страницы "Правдоруб.кг". Правозащитники предположили, что обыск был произведен на основании материалов этого же досудебного производства, зарегистрированного в ЕРПП от 15 января 2021г. по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.313 УК КР по факту публикации в социальной сети "Facebook".
  2. Из описательной части постановления Первомайского районного суда г. Бишкек от 29 января 2021г. (производство обыска в квартире Нурзады Токтогуловой) следует, что следователь, обосновывая необходимость проведения обыска, в своем ходатайстве указал об имеющихся провокационных комментариях некой гражданки Дарии под постами "Китайский след", "В Госрезиденции живет зэк", "Кыргызстан. Два психа у власти" и др. на странице "Правдоруб.кг". Согласно заключению судебно-лингвистической экспертизы №156/27 от 27 января 2021 г. якобы исследуемый материал (де-факто чужие комментарии) содержит признаки действий, направленных на возбуждение национальной, межрегиональной вражды, унижение национального достоинства, а также признаки пропаганды неполноценности граждан по национальной/региональной принадлежности. Здесь необходимо обратить внимание об указании следователя "о провокационных комментариях Дарии под постами…", таким образом, кто-то оставил провокационные комментарии, за содержание которых почему-то должен отвечать автор поста (основного текста), а не сам комментатор. Полагаем, что необходимо было установить вначале автора комментария, допросить его и если будет установлена какая-либо связь с автором публикации, то только потом проводить какие-либо следственные действия в отношении него.
  3. Уголовное-процессуальное законодательство не запрещает проводить обыски у лиц, имеющих статус свидетеля. Однако, на проведение обыска у свидетеля должны быть веские основания, тем более на выемку технических средств, и более того денег.
  4. Согласно ст. 30 Конституции каждый имеет право на неприкосновенность жилища и иных объектов, находящихся у него в собственности или ином праве. Никто не может проникать в жилище и иные объекты против воли человека, в пользовании которого они находятся. Производство обыска, выемки, осмотра и осуществление иных действий, а также проникновение представителей власти в жилище и иные объекты, находящиеся в собственности или ином праве, допускаются лишь на основании судебного акта. В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 205 УПК КР следователь должен предоставить следственному судье достаточные доказательства, чтобы можно полагать, что в квартире у свидетеля по делу - Юлии Барабиной могут находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для дела. Но
  5. суд в мотивировочной части постановлении о разрешении обыска в доме Нурзады Токтогуловой указал: "Обстоятельства и доводы, приведенные следователем в ходатайстве, полностью подтверждаются представленными в суд материалами". Не раскрывается, почему удовлетворяется ходатайство следователя, почему необходимо проникновение в жилище помимо воли собственника. Также не описано судом, какие именно материалы и сведения положены в основу, чтобы полагать, что в доме у вышеуказанных лиц могут находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые имеют значение для уголовного дела.
  6. Обыск жилого помещения – это вынужденная мера ограничения прав человека и она может быть применена только в случае необходимости. Однако, все посты, комментарии, сама страница "Правдоруб.кг" находятся в общем доступе и если уже на основании этой информации регистрируется заявление в ЕРПП по ст.313 УК КР, то не ясно, какие документы или вещи следствие пыталось найти в ходе обыска.
  7. Согласно статье 998 Гражданского кодекса КР вред (в том числе моральный), причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов и должностных лиц этих органов, подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответствующей государственной казны. Принимая во внимание, что обыски и другие следственные действия в отношении Ю.Барабиной проводились из-за комментариев третьих лиц под ее постами, полагаем, что Юлия Барабина имеет право обратиться в суд за возмещением морального вреда.
  8. На основании вышеизложенного, отмечаем, что законность и обоснованность проведенного обыска и изъятие имущества у Юлия Барабиной вызывает сомнения. Барабина имеет право обратиться в судебные органы с обжалованием действий органов досудебного производства, а также обратиться в суд по возмещению морального вреда, причиненного должностными лицами. Учитывая общественный резонанс по данному делу органы досудебного производства должны дать более расширенную информацию о причинах проведения обыска, изъятия имущества и результатов следственных действий, в частности, установлена ли причастность Юлии Барабиной к совершению правонарушения".


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URL: https://www.vb.kg/397830
Теги:
ГКНБ, права человека, Кыргызстан, журналисты
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