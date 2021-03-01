Волонтеры, активисты, певица - кто вошел в состав партии "Наш Народ"

В Бишкеке на выходных прошел съезд политической партии "Наш Народ", где были утверждены список кандидатов в Бишкекский горкенеш и программа партии. Об этом сообщается на официальных страницах партии в соцсетях.

По данным Минюста, сама партия "Наш Народ" (Биздин Эл") не новая, она была зарегистрирована в 2016 году. Ее руководителем и одним из учредителей является бывший прокурор, экс-депутат Жогорку Кенеша от партии "Ар-Намыс" Майрамбек Расулов. В 2015 году он также баллотировался в депутаты нынешнего созыва, но партия не прошла на выборах.

Однако, 19 февраля текущего года Майрамбек Расулов официальным приказом возложил полномочия председателя партии на теперь уже экс-председателя Центра Инициативной Молодежи - Аскара Алмаз уулу.

В составе партии также известные активисты, общественные деятели и творческие личности. Среди них Болот Ибрагимов, Жаныбек Мадияров, Элзар Матосмонов, Эламан Нурдинов и, как выяснилось на съезде, певица Анжелика Бекболиева.