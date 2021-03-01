Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 102.25 - 103.42

Волонтеры, активисты, певица - кто вошел в состав партии "Наш Народ"

151  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке на выходных прошел съезд политической партии "Наш Народ", где были утверждены список кандидатов в Бишкекский горкенеш и программа партии. Об этом сообщается на официальных страницах партии в соцсетях.

По данным Минюста, сама партия "Наш Народ" (Биздин Эл") не новая, она была зарегистрирована в 2016 году. Ее руководителем и одним из учредителей является бывший прокурор, экс-депутат Жогорку Кенеша от партии "Ар-Намыс" Майрамбек Расулов. В 2015 году он также баллотировался в депутаты нынешнего созыва, но партия не прошла на выборах.

Однако, 19 февраля текущего года Майрамбек Расулов официальным приказом возложил полномочия председателя партии на теперь уже экс-председателя Центра Инициативной Молодежи - Аскара Алмаз уулу.

В составе партии также известные активисты, общественные деятели и творческие личности. Среди них Болот Ибрагимов, Жаныбек Мадияров, Элзар Матосмонов, Эламан Нурдинов и, как выяснилось на съезде, певица Анжелика Бекболиева.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397897
Теги:
Бишкекский горкенеш, волонтерство, выборы, партии, Кыргызстан, политика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  