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В бишкекской маршрутке у пассажирки украли телефон и деньги

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- Оксана Гут
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В бишкекской маршрутке у пассажирки украли телефон и деньги. Сотрудники патрульной милиции задержали подозреваемого в краже. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ Бишкека.

2 марта на линию "102" поступил вызов о том, что на пересечении улиц Некрасова и Боконбаева в салоне маршрутного такси были украдены деньги и мобильный телефон.

По прибытии инспекторов патрульной милиции на место происшествия, с заявлением обратилась гр. С.Ж 1989 года рождения с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица, который находясь в салоне маршрутного примерно в 22:00 часов тайно завладел мобильным телефоном марки "Редми-7", стоимость которого составляет 11 000 сомов и денежные средства в размере 10 000 сомов.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УПСМ г. Бишкек по горячим следам был задержан гр. С.А 1992 года рождения и доставлен в УВД Ленинского района г. Бишкек для дальнейшего разбирательства.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков в УВД Ленинского района г. Бишкек и начато досудебное производство по статье 200 (Кража) Уголовного Кодекса КР.


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URL: https://www.vb.kg/397954
Теги:
кража, маршрутки, Уголовный кодекс, Бишкек, Кыргызстан, деньги
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