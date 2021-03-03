Госдеп США предложил до $1 млн за информацию о преступной сети Кольбаева

Соединенные Штаты Америки глубоко озабочены освобождением лидера ОПГ Камчы Асанбека (Кольбаева). Об этом заявило посольство США в КР.

В заявлении сказано, что Соединенные Штаты Америки глубоко озабочены освобождением главаря транснациональной организованной преступной группировки Камчыбека Кольбаева, осужденного за убийство, преступная сеть которого занимается незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми, торговлей оружием и другими видами преступной деятельности, представляющими опасность.

"Сеть по незаконному распространению наркотиков Камчыбека Кольбаева отравляет детей в Центральной Азии, России и Европе, поэтому Госдепартамент США предложил вознаграждение в размере до одного миллиона долларов за информацию, ведущую к разрушению этой преступной сети", - заявил посол США Дональд Лу.

В диппредставительстве сообщили, что на недавней встрече с руководством Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики посол Лу повторил обязательство США поддерживать усилия правоохранительных органов Кыргызстана по расследованию и привлечению к ответственности Кольбаева.

"Он также сообщил о намерении Вашингтона увеличить размер вознаграждения, предлагаемого за разрушение преступной сети Кольбаева, и создать улучшенный механизм, позволяющий гражданам Кыргызстана получить это вознаграждение, чтобы помочь правительству Кыргызстана избавить страну от угрозы, исходящей от преступного синдиката Кольбаева", - говорится в заявлении посольства.

Напомним, накануне суд отпустил Камчы Асанбек (Кольбаева) из-под ареста, сменив ему меру пресечения на подписку о невыезде.