100 миллионов школам Бишкека явно мало

Увы, похоже, Бишкеку не скоро удастся решить проблему строительства новых школ и детских садов, которые так необходимы для возобновления реального режима обучения в условиях пандемии.

Средств на капитальный ремонт и строительство новых зданий для образовательных учреждений столицы катастрофически не хватает.

В этом году в Бишкеке на это предусмотрели всего 100 миллионов сомов. Этот показатель даже ниже последних двух лет. К примеру, в 2020 году было выделено 105 миллионов, а в 2019 - 112 миллионов. Учитывая скачок цен, можно представить недостаточность предусмотренной на нынешний год суммы.

По словам начальника управления образования мэрии Бишкека Эльмиры Иманалиевой, каждый район подал предварительно свой список объектов, которые нуждаются в ремонте. В этом году их количество достигло 52–х.

- Вообще потребность капитального ремонта для школ города Бишкека составляет около 438 миллионов сомов. Но поскольку бюджет ограничен, на этот год мы включили самые важные и аварийные объекты, требующие безотлагательного ремонта, - говорит Иманалиева.

Несмотря на мизерность финансирования, в столице все же ведется строительство пристроек к некоторым школам. Например, с прошлого года возводят новый корпус школы № 18 в Первомайском районе столицы по адресу Карагайский переулок, 31.

Основное здание этой школы было сдано в эксплуатацию в 1967 году. Сегодня в ней обучаются 1 тысяча 420 школьников при проектной мощности 460 мест.

В новом корпусе будут обустроены современные учебные кабинеты, учительская, компьютерный класс, библиотека, санузлы и технические помещения. Здание пристройки на 225 учеников почти готово: возведена коробка сооружения, завершено устройство кровли, сейчас идут отделочные работы внутри помещений.

- Стоимость нового корпуса составляет 40 миллионов 978 тысяч сомов, средства получены с депозитного счета по борьбе с коррупцией. Строительство планируется завершить до начала учебного года, - надеются в муниципалитете.

На территории физико–математической школы–лицея № 61 в Бишкеке строится дополнительный корпус на 375 мест - за счет средств Саудовского фонда развития.

А вот судьба аварийной школы № 75 до сих пор не решена. Начальник управления капитального строительства мэрии Гульмира Джумабекова сообщила, что проект нового здания уже есть, но на его реализацию нужно 70 миллионов сомов. На месте старого одноэтажного здания 1960 года постройки планируется новое, трехэтажное. Один блок выделяется под музыкальную школу.

Однако вопрос со сносом существующего здания до сих пор не решен. Как объяснила Гульмира Джумабекова, объект не подходит к положению о сносе ветхих и аварийных зданий.

- Там 61 процент износа. Проводили несколько техинспекций, изучали, несколько раз сейсмозаключение получали. Здание старое, в аварийном состоянии, фундамента нет, оно практически на кирпичах стоит, - сказала глава управления.

На момент публикации чиновники не смогли внятно объяснить, почему затягивается принятие решения о сносе старого здания.

Имеющиеся проекты - капля в море. Такими мелкими шажками в ближайшие годы никак не решится жгучая проблема переполненности муниципальных школ!

И вообще: с такими темпами строительства и ремонта роскошь учиться в школе скоро будет доступна далеко не всем.