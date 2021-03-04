За вымогательство 100 тысяч сомов задержаны оперативники Октябрьского УВД

ГСБЭП задержала двух сотрудников Октябрьского УВД с поличным при получении взятки.

Как сообщили VB.KG в пресс-службе ведомства, управлением Финансовой полиции по г. Бишкек совместно с СВР МВД КР задержаны за вымогательство взятки в сумме 100 тысяч сомов два оперуполномоченных СКМ УВД Октябрьского района.

Задержанные вымогали денежные средства за положительное решение по уголовному делу по статье 170 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе обыска автомобиля одного из задержанных были обнаружены денежные средства в иностранной и национальной валюте.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков по статье ст.326 (вымогательство взятки) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Задержанные водворены в ИВС ГУВД г. Бишкек.