Найдены уникальные фотографии Пишпека конца XIX – начала XX веков

Коллекции старых фотографий и открыток хранят для нас самые разнообразные сюжеты ушедшего времени. Не так много фотоизображений прошлых веков посвящены Кыргызстану.

И каждая новая находка представляет большой интерес для историков, публицистов, для всех, кто не равнодушен к прошлому своего края.

Не так давно VB.KG опубликовал сенсационные самые ранние фотографии старинного Пишпека -1878 года. И вот перед нами еще две открытки с фотографиями.

Мои уральские друзья, российские коллекционеры, готовя каталог старых открыток, высказали предположение, что на них изображены уголки нашего города. Эти фотографии у нас неизвестны, их не было ни в публикациях центральных госархивов Кыргызстана, ни на сайтах Интернета.

Удалось установить, что на обеих фотографиях действительно виды уездного Пишпека. По каким признакам?

Как у старожила и знатока города, у меня сохранились в памяти картины ушедшей городской натуры: торговые ряды, базарные площади, улицы и дома. В середине прошлого века они еще сохраняли облик старого Пишпека.

На одной из открыток изображены лабазы или торговые ряды, замыкающие Г-образно базарную площадь, расположенную там, где сегодня возвышается здание цирка. Торговые строения протягивались по улицам Судейской (сегодняшней Фрунзе) и Верненской (нынешняя Усенбаева). В то время Верненская и Ташкентская (Жибек Жолу) считались главными улицами города. Потом Верненская называлась Алма-Атинской, сегодня это Усенбаева, сохранившаяся в Бишкеке лишь отдельными отрезками.

На открытке запечатлен перекресток Верненской и Токмакской (Жумабека). С левой стороны снимка виден фрагмент двухэтажного караван-сарая. На этом месте в наше время стоял Дом дехканина, снесенный в прошлом году.

На второй открытке площадь Дунганского базара. Дунгане поселились в Пишпеке в 1882 году, тогда из Китая прибыла большая группа беженцев. Здесь им оказывали медицинскую и материальную помощь На окраине города были построены бараки и, когда эта площадь стала частью города, она долгое время носила название Барачной. Потом из сподручного материала начали строиться домишки, обнесенные глиняными заборами, и вскоре поднялась Дунганская слобода или в просторечье - Дунгановка.

Она простиралась от современной улицы Тоголока Молдо на запад до реки Ала-Арча. Усадьбы в слободе располагались свободно, как делалось всегда в дунганских поселениях, а все незастроенное пространство занимали сады и огороды.

Отличные земледельцы, дунгане производили много дешевой и качественной продукции и городская администрация выделила им место для торговли.

Рынок был устроен на берегу речки Ключевой между сегодняшними зданиями КНУ имени Жусупа Баласагына и Мэрией. Здесь же размещались Дунганская мечеть, мельницы и рисорушки.

Торговцы располагались в примитивных лавках, крытых тростниковыми циновками. От солнечного зноя укрывались китайскими зонтиками.

На фотографии видно, что среди продавцов были не только земледельцы-дунгане, но и пишпекские предприниматели, в частности производитель колбасных изделий Ястрежемский.

На оборотной стороне открыток стоит штамп фотографа А.А.Дрампова, владельца "Центральной фотографии" в Пишпеке в 1912-1913 годах.

На открытках есть еще круглая именная печать, на которой надпись: "Доктор Я.Ф. Горакъ". Ярослав Францевич Горак был знаменитым коллекционером открыток. Последнее известие о нем - отправление на фронт первой мировой войны в должности младшего врача 4-го Туркестанского стрелкового полка из Ташкента 14 августа 1914 года.

Открытки из коллекции Горака разошлись по всему миру. И вот их изображения вернулись в Бишкек. Намного больше 100 лет спустя!

Автор: Владимир Петров.