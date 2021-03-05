"Это самый сильный наркотик". Почему простые люди начинают помогать другим

"Это самый сильный наркотик, это затягивает". Так шутливо объясняет свое желание помогать чужим людям директор Общественного фонда "Право быть" Анастасия Белкина.

Общественные фонды появляются тогда, когда государство не справляется со своими социальными обязанностями. Методом ашара младенцам покупают молочные смеси и игрушки, делаются жизненно необходимые операции малообеспеченным пациентам, содержатся целые семьи, по той или иной причине оказавшимся на обочине жизни. Некоторые фонды просто раздают продукты и вещи, поддерживая тем самым нуждающихся граждан. А фонд "Право быть" помимо прочего помогает людям вернуться к нормальной жизни - получить документы, образование, профессию.

Фонд был создан в 2014 году и помогает ежегодно сотням кыргызстанцев. Кто-то из них просто оступились, кто-то потеряли заработок из-за болезни, а кого-то буквально вышвырнули из дома за "ненадобностью". В этот фонд не вкладываются большие политики, да и государственные органы не всегда идут на встречу, все добро "производится" и "реализуется" благодаря обычным неравнодушным гражданам.

Если с "текучкой", так называют в фонде каждодневные потребности подопечных, проблем особых нет, то с обеспечением жильем тех, кто волею судьбы остался без крыши над головой, вопрос стоит остро.

"Бывает мне приходит 3-4 сообщения в неделю, когда девочку с ребенком вот так вышвырнули на улицу. Просто не нужна, либо сирота, либо супруг такой... Милиция приезжает и сделать ничего не может. Если ее еще избили - "хорошо" (в кавычках) - тогда кризисный центр "Сезим" забирает к себе. А если нет, то куда их? На улицу с детьми? Мы решили скинуться из своих зарплат - у нас помимо фонда есть основная работа - снять жилье и открыть "Мамин дом". Но там мест хватает лишь для нескольких мамочек с детками. Вот и приходиться в тяжелых случаях то к себе, то к подружкам их селить", - рассказывает Анастасия Белкина.

Фонд "Право быть" предлагает открыть общежитие для мамочек, которым некуда идти. А таких много и собственные резервы фонда иссякаемы. Требуется помощь государства, но местные власти не готовы выделить здание под благие цели. Конечно, это же не бизнес-проект или очередная элитка, но реальной пользы, пожалуй, такая инициатива принесла бы больше для населения. Поэтому здесь есть над чем задуматься госорганам.

Смотрите честное интервью о том, почему простые люди начинают помогать другим и, что есть те, кто этой помощи не заслуживает.

Вот реквизиты фонда "Право быть" (@pravo_byt)

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Возможно, кто-то из наших читателей захочет помочь и поделиться добром с тем, кто в этом нуждается.