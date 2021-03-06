Госдеп США пояснил увеличение вознаграждения по Камчы Кольбаеву

Госдепартамент США объявляет об увеличении до 5 миллионов долларов размера вознаграждения за информацию, ведущую к аресту и/или осуждению Камчыбека Кольбаева и/или за информацию, которая поможет разрушить финансовые схемы преступной организации Кольбаева. Об этом сообщается в опубликованном Посольство США в КР документе.

Как отмечается, в 2000 году Кольбаев был осужден за покушение на своего бывшего криминального босса и убийство еще двух человек. Кольбаев был осужден за эти преступления на 25 лет, но сбежал из тюрьмы через шесть лет заключения.

- В 2007 году Госдепартамент США назвал Кольбаева "лидером самой влиятельной преступной группировки" в стране, а 23 апреля 2008 года в Москве Кольбаев был "коронован" вором в законе лидерами российской организованной преступности. В июне 2011 года администрация Обамы признала Кольбаева крупным иностранным торговцем наркотиками в соответствии с Законом о присвоении статуса иностранного наркобарона. В 2012 году Министерство финансов США объявило Кольбаева членом преступного синдиката "Братский круг". В 2013 году ему было предъявлено обвинение в нескольких преступлениях в Кыргызской Республике, включая вымогательство, похищение людей, а также преступлениях, связанных с оружием и наркотиками, но он отбыл только трехлетний срок за вымогательство. В 2017 году Минфин США указал, что Кольбаев действует от имени воров в законе. Последний раз его арестовали в октябре 2020 года в Бишкеке за создание преступной организации и участие в ней, - говорится в информации Госдепа.

Данное вознаграждение предоставляется в рамках Программы вознаграждений по борьбе с транснациональной организованной преступностью (TOCRP) Государственного департамента США.

Как уточняется, более 75 транснациональных преступников и крупных торговцев наркотиками были привлечены к ответственности с помощью программы TOCRP и Программы поощрений за информацию о наркоторговле (NRP) с момента ее создания в 1986 году. Департамент выплатил более 130 миллионов долларов в качестве вознаграждения за

информацию, ведущую к задержаниям.

Программой TOCRP управляет Бюро по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности (INL) в тесном сотрудничестве с Управлением по борьбе с наркотиками (DEA), Федеральным бюро расследований (ФБР), Службой расследований внутренней безопасности иммиграционной и таможенной полиции (ICE/HSI) и другими правительственными учреждениями США. Эти акции демонстрируют приверженность Госдепартамента поддержке усилий американских и международных правоохранительных органов и общегосударственного подхода к борьбе с незаконным оборотом наркотиков и транснациональной организованной преступностью.

Всю информацию следует сообщать в DEA и Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) по номеру +1 202-643-0383, который может получать сообщения через WhatsApp, Telegram и Signal. Физические лица также могут посетить ближайшее посольство или консульство США, а также отправить информацию по электронной почте Kolbayev_Tips@usdoj.gov. Все лица, предоставляющие информацию, будут приняты с соблюдением мер полной конфиденциальности.

Напомним, недавно суд КР изменил задержанному Камчы Кольбаеву меру пресечения с ареста на подписку о невыезде.