Историк Жаныл Боконбаева предложила повысить статус Центра ОБСЕ в Бишкеке

На днях в диссертационном совете сразу двух вузов, КНУ имени Жусупа Баласагына и КГУ имени Ишеналы Арабаева, успешно прошла защита диссертации бишкекского историка Жаныл Боконбаевой, внучки великого кыргызского поэта Джоомарта Боконбаева (1910-1944). Члены диссертационного совета единогласно проголосовали за присвоение Жаныл Боконбаевой ученого звания кандидата исторических наук.

Тема диссертации – "История сотрудничества Кыргызской Республики с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе". Исследование охватывает 1991-2010 годы, то есть период, который можно назвать "золотым веком" взаимодействия Кыргызстана и ОБСЕ.

Как сообщил VB.KG источник, к исследованиям Жаныл Боконбаевой, давно профессионально занимающейся взаимоотношениями КР и ОБСЕ, привлекают большое внимание и в МИД КР, и в Программном офисе ОБСЕ в Бишкеке.

Самое главное, что Жаныл Боконбаева предлагает возвращение мандата и повышение статуса Программного офиса ОБСЕ до уровня Центра ОБСЕ в Бишкек. Это необходимо, учитывая результативность и позитивный уровень сотрудничества КР и ОБСЕ, а также многовекторность внешней политики КР, задачи улучшения инвестиционной привлекательности и борьбы с коррупцией. Да и для улучшения демократического имиджа Кыргызстана это необходимо.

Боконбаева также рекомендует приоритезировать темы военно-политической и экономическо-экологической безопасности в сотрудничестве КР и ОБСЕ.

В частности, очень желательно сосредоточить усилия на планировании и реализации проектов по борьбе с насильственным экстремизмом и радикализацией, приводящими к терроризму, по повышению потенциала молодежи, по улучшению инвестиционного и бизнес-климата, по управлению водными ресурсами и снижению риска стихийных бедствий.

Важно также продолжать поддержку Академии ОБСЕ в Бишкеке как института, способствующего, среди всего прочего, укреплению взаимопонимания и дружбы между молодыми перспективными исследователями и активистами стран Центральной Азии.

По мнению Жаныл Боконбаевой, "обязательства перед ОБСЕ имеют положительное, стабилизирующее и долгосрочное значение для демократической консолидации и успешности внешнеполитического курса Кыргызской Республики".