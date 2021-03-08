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Улукбек Марипов поздравил жительниц Дома для пожилых и лиц с ОВЗ

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Премьер-министр Улукбек Марипов в Международный женский день 8 марта посетил Бишкекское социальное стационарное учреждение для пожилых и лиц с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба кабмина.

Глава правительства поздравил женщин, проживающих в учреждении, с весенним праздником, пожелав им крепкого здоровья, счастья, хорошего настроения, сил и вдохновения.

"Хочу передать искренние поздравления с 8 марта от имени президента Кыргызской Республики. В этот прекрасный праздничный день хочу пожелать каждой из вас крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, благополучия и добра. Женщины испокон веков занимали особое почетное место в семье, создавая уют и красоту в доме, воспитывая и формируя в детях самые высокие морально-нравственные качества, мудростью и добротой меняя мир вокруг себя к лучшему.

В этом зале сегодня собрались мудрые, творческие, талантливые женщины. Вы много сил и энергии отдали во благо развития страны. Низкий вам поклон! Вы все - наши матери, мы все - ваши дети, вы не одиноки! Каждый из нас должен любить и уважать своих родителей, проявлять заботу о них и внимание!

Я искренне хотел бы, чтобы детских домов и домов для престарелых не было, дети и пожилые люди должны жить в семье, в любви и заботе. В подрастающем поколении мы должны воспитывать уважение к старшим, к родителям. Мы должны работать так, чтобы ваша жизнь стала лучше", - сказал Улукбек Марипов.


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URL: https://www.vb.kg/398160
Теги:
8 Марта, Кыргызстан, Улукбек Марипов
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