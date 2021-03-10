Для чего в Бишкеке проводят обрезку деревьев? Пояснение энергетиков

Деревья, растущие в охранной зоне линии электропередачи, представляют угрозу для бесперебойной передачи электрической энергии, а в населенном пункте угроза утраивается. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Северэлектро".

По данным предприятия, такие деревья представляют следующие угрозы:

1. При сильном ветре или налипании тяжелого мокрого снега ветки гнутся или обламываются и падают на провода, чем вызывают замыкание с отключением или обрывы линий.

2. В случае с сильным ветром ветви деревьев могут соединить провода разных фаз, возникшая электрическая дуга имеет температуру в тысячи градусов, и тогда даже мокрое дерево вспыхнет как спичка.

3. Высока вероятность поражения электрическим током человека или возникновения сильного пожара. Когда дерево вырастает до уровня электрических проводов, то они начинают взаимодействовать. Известно, что дерево не проводит электричество, но все меняется, если пойдет дождь - промокшее дерево уже не диэлектрик и может провести ток до земли или даже до ничего не подозревающего человека и это может привести к непоправимой трагедии.

Представьте, что такое дерево растет рядом с вашим домом и как могут развернуться события при неблагоприятном раскладе.

А если линия высоковольтная, безопасное расстояние до провода может измеряться в метрах (!), так как при приближении к проводу ветки дерева может произойти разряд, который также может вызвать поражение стоящего под деревом человека и пожар.

Во избежание подобных неприятностей сотрудники ОАО "Северэлектро" производят очистку просек вдоль трассы воздушных линий. В неё входит помимо обрезки деревьев и ликвидация низовой растительности – травы, кустарника, камыша.

Так, для повышения надёжности электроснабжения в 2021 году распредкомпания планирует провести обрезку порослей деревьев вдоль 1 398 км трасс воздушных линий электропередачи 6-10/0,4 кВ, расположенных в Чуйской, Таласской областях и г.Бишкек.

ОАО "Северэлектро" просит отнестись с пониманием к проводимым работам".