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"Визит Жапарова в РУз ключевой в перспективе нашей многострадальной страны"

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- Оксана Гут
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Визит президента Садыра Жапарова в Ташкент надо считать ключевым не только в его личном политическом будущем, но и в сверхважной перспективе всей нашей многострадальной страны. Таким мнением с VB.KG поделился политолог Бакыт Бакетаев.

"Визиты в Россию и Казахстан прошли на протокольном уровне, где обсудили только энтропию межгосударственных отношений, естественно, это объясняется, как сказал Владимир Владимирович (президент России В.В. Путин - ред.), "чехардой" в нашей внутренней политической конъюнктуре.

Шавкат Миромонович (президент Узбекистана Ш.М. Мирзиёев - ред.) обладает огромным политическим опытом руководства на постсоветском пространстве и эффективно находит консенсус в сложном, запутанном геополитическом "замесе" двадцать первого века. Экспертное сообщество Кыргызстана надеется на кардинальный пересмотр двухсторонних и многосторонних отношений наших стран, затрагивающих стратегические перспективы", - сказал Бакетаев.

Он отметил, что особо стоит вопрос строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, совместное использование гидроресурсов, углеводородов и полезных ископаемых.

Напомним, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 11–12 марта с государственным визитом пробудет в Республике Узбекистан. Глава государства проведет проведет двусторонние переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой, со спикером законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым и премьер-министром РУз. Также планируется проведение кыргызско-узбекского бизнес-форума.


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URL: https://www.vb.kg/398266
Теги:
визит, вода, железная дорога, инвестиции, президент, Узбекистан, сотрудничество, Кыргызстан, экономика, политика, недра, Садыр Жапаров
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