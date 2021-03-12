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В Кыргызстане приток иностранных инвестиций сократился наполовину

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- Виктория Гунгер
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Приток прямых иностранных инвестиций в 2020 году в сравнении с 2019 годом сократился на 55,6 процента и составил 477,6 млн. долларов США. Об этом сообщает Нацстатком КР.

Отмечается снижение притока всех составляющих за исключением кредиторской задолженности.

- Основной объем прямых иностранных инвестиций (около 97 процентов) направлен в предприятия обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых, геологоразведки, сферу финансового посредничества и страхования, оптовой и розничной торговли, а также информации и связи. Но объем инвестиций, направленных в геологоразведку снизился в 5,4 раза, сферу информации и связи – в 5,1 раза, обрабатывающих производств – на 32,2 процента, финансового посредничества и страхования – на 31,6 процента, оптовой и розничной торговли – на 23,4 процента, добычи полезных ископаемых – на 22,9 процента, - говорится в отчете Нацстаткома.


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URL: https://www.vb.kg/398313
Теги:
инвестиции, Кыргызстан
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