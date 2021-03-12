Сыймык Жапыкеев указом президента получил звание генерал-майора Финполиции

Бывший глава Финансовой полиции КР Сыймык Жапыкеев получил звание генерал-майора. И произошло это за день до ликвидации ведомства - 4 марта. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров. Об этом сообщает советник мэра Бишкека Асхат Осмонов.

"Сыймык Асылбекович, искренне поздравляю вас с генеральским званием. Желаю Вам также оставаться смелым во благо народа. Вы заслужили ещё большего!", - написал он на своей странице в Fаcebook.

Осмонов опубликовал фото самой награды, подписав его "Товарищ генерал-майор и национальный герой Жапыкеев С. А.".

Напомним, Сыймык Жапыкеев был назначен председателем Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями 17 октября 2020 года. Ранее он баллотировался в депутаты Жогорку Кенеша от партии "Чон Казат" на выборах 4 октября. После октябрьских событий, Жапыкеев активно участвовал в митингах в поддержку Садыра Жапарова.

А только вчера он забрал свои вещи из ГСБЭП.