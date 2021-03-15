И красавицы, и чемпионки из волейбола

Отличный подарок к 8 Марта преподнесли себе волейболистки бишкекского "Дордоя". В завершившемся накануне праздника первом туре национального чемпионата страны они победили всех соперниц и стали лидерами турнира.

Женский волейбол в Кыргызстане пока уступает по популярности мужскому. Когда на площадке встречаются представители сильного пола, то наш старенький Дворец спорта не может вместить огромное количество желающих посмотреть их матчи. Болельщиков у женских дружин намного меньше, но, как уверяют сами волейболистки, это временное явление. "Через несколько лет мы сравняемся по популярности с мужчинами", - уверяют они.

В эти слова девушек, порхающих над сеткой, поверить можно. Еще пять лет назад в национальном чемпионате по женскому волейболу принимало участие четыре команды, затем шесть, а уже третий год за чемпионское звание борются восемь дружин.

- И это только начало, - сказал главный тренер женской сборной и столичного клуба "Салам–Алик" Абдухамид Айсаходжиев, - через несколько лет, уверен, будут созданы и первая, и вторая лиги. С каждым годом в команды приходят все больше девчонок, которые хотят достичь больших успехов в волейболе, появляются и спонсоры.

О потенциале женского волейбола в нашей стране говорит и такой факт: в 2017 году наша сборная заняла третье место на III Исламских играх. Сборная республики смогла выиграть не только у соперниц из стран ближнего, но и дальнего зарубежья.

Еще пять лет назад единоличным лидером нашего женского волейбола по праву считался бишкекский клуб "Салам–Алик". Но когда в столице был создан клуб "Дордой", ситуация круто изменилась. Между "Салам–Аликом" и "Дордоем" сразу же развернулась острая конкуренция. Эти клубы поочередно завоевывали медали в национальном первенстве, и в результате на матчи женского чемпионата потянулись зрители - болельщикам всегда нравятся упорные поединки с непредсказуемым результатом.

Немаловажная деталь: если раньше в чемпионате принимало участие немало студенческих команд, то сегодня их вытесняют, скажем так, полупрофессиональные коллективы, такие, как "Улар", "Ала–Тоо - ВВ МВД", "Дилгер".

На прошедшем чемпионате "Салам–Алик" и "Дордой" сразу же заявили о своих намерениях победить. Оба клуба поочередно побеждали соперниц, а в предпоследнем туре встретились между собой. Сказать, что это был упорный поединок, значит, не сказать ничего. Спортсмены обеих команд разыгрывали замысловатые атаки, а потом старались нанести неожиданные для соперниц удары. И все же игроки "Дордоя" в этом поединке выглядели предпочтительнее. Они старались избегать ошибок в передачах мяча друг другу, наносить только выверенные и точные удары. Казалось, они досконально изучили игру соперниц и сделали из этого необходимые выводы. Одним словом, они играли грамотно, изобретательно, но с холодной головой. В итоге была достигнута победа со счетом 3:0. Счет партий - 25:20, 25:23, 25:22 - красноречиво говорит о характере прошедшего поединка и о силе игроков обеих дружин.

После игры главный тренер "Дордоя" Марат Сейтказиев сказал:

- Мы серьезно готовились к этой встрече, досконально изучили игру соперника, который, кстати, завоевал золотые медали прошлогоднего первенства. У наших девчонок была огромная мотивация победить их в этом матче и занять первое место в турнирной таблице.

Его коллега, главный тренер "Салам–Алика" Абдухамид Айсаходжиев, был также краток в своих комментариях, но в то же время весьма убедителен:

- Не хочу драматизировать ситуацию, для этого нет оснований. В команде появились новички, которые пока не могут усилить игру. Девчонки совершили больше ошибок, чем соперницы. Но сыгран только первый круг, впереди - еще два. В дальнейшем постараемся выступить увереннее и сильнее. В итоге в активе у "Дордоя" 14 очков, у "Салам–Алика" -13.

Третье место по итогам первого тура занял бишкекский "Улар" (11 очков), далее идут ОШМУ (11), "Билим" (10), Ала–Тоо - ВВ МВД" (10), "Дилгир" (8) и замыкает турнирную таблицу столичная молодежная дружина "Келечек" (7).

Второй круг национального первенства среди женских команд пройдет в мае, третий - в июне.