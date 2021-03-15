В Кыргызстане 67 новых случаев COVID-19, из них 43 - в Бишкеке

В Кыргызстане на 15 марта зарегистрировано 67 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 43

Ош - 3

Чуйская область – 16

Ошская область - 0

Таласская область - 0

Нарынская область - 0

Иссык-Кульская область – 4

Джалал-Абадская область– 1

Баткенская область - 0.

Всего за весь период заразились 86 917 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 39 человек:

Бишкек – 16

Ош – 1

Чуйская область – 7

Ошская область – 0

Таласская область – 0

Нарынская область – 1

Иссык-Кульская область – 8

Джалал-Абадская область – 6

Баткенская область – 0.

За весь период выздоровели 83 875 человек.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 2358.