В Кыргызстане 67 новых случаев COVID-19, из них 43 - в Бишкеке

В Кыргызстане на 15 марта зарегистрировано 67 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 43
Ош - 3
Чуйская область – 16
Ошская область - 0
Таласская область - 0
Нарынская область - 0
Иссык-Кульская область – 4
Джалал-Абадская область– 1
Баткенская область - 0.
Всего за весь период заразились 86 917 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 39 человек:
Бишкек – 16
Ош – 1
Чуйская область – 7
Ошская область – 0
Таласская область – 0
Нарынская область – 1
Иссык-Кульская область – 8
Джалал-Абадская область – 6
Баткенская область – 0.
За весь период выздоровели 83 875 человек.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 2358.