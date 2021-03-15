Погода
$ 84.61 - 84.86
€ 100.75 - 102.12

Третья волна коронавируса обрушилась на Европу

149  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Третья волна коронавируса обрушилась на Европу. Во вспышке заболеваемости винят новые мутации вируса и вялотекущую кампанию по вакцинации населения, передает lenta.ru со ссылкой на газету The Guardian.

Суточный прирост новых заболевших COVID-19 в Европе достиг рекордных показателей с начала февраля, что привело к возобновлению ограничений, комендантского часа и даже фактического локдауна в некоторых странах.

В Германии фактически признали наступление третьей волны в связи со скачком заболеваемости, а в Италии ввели жесткие ограничения, опасаясь повторения трагичных событий прошлой весны. Ситуация весьма тревожна и в столичном регионе Франции: по словам министра здравоохранения страны, каждые 12 минут в отделение интенсивной терапии попадает еще один парижанин. Рекордные суточные приросты также зафиксированы в Польше, Венгрии и Чехии.

Ранее президент института Роберта Коха профессор Лотар Вилер заявил, что третья волна коронавируса может ударить по Европе в ближайшее время. По его словам, если не будет привито достаточно людей, ограничения придется вернуть осенью.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398411
Теги:
Европа, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  