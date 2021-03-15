РФ готова поделиться с КР опытом преподавания в школах религиозной культуры

Сегодня в рамках обсуждения Плана первоочередных действий по расширению сотрудничества между Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством образования и науки Кыргызской Республики представители двух ведомств уделили внимание преподаванию в школах основ религиозной культуры и светской этики.

По словам заместителя министра образования и науки КР Надиры Джусупбековой, в базисном учебном плане Кыргызстана предусмотрен предмет "История религиозной культуры", который знакомит школьников с историей, традициями,самобытностью и уникальностью каждой религиозной культуры.

"В 56 школах республики в пилотном режиме была проведена апробация предмета "История религиозной культуры" для учащихся 9-го класса", - сказала она.

Директор Центра художественно-экстетического и физического образования АО "Издательство "Просвещение" Лариса Колычева рассказала, что Россия имеет десятилетний опыт по этому вопросу.

"Задача обучения - формирование у школьников мотивации к нравственной деятельности, уделяется внимание ценности культурных традиций и усилению взаимодействия между школой и семьей. Сам курс культурологический, не носит религиозный характер. Педагоги светские, которые прошли повышение квалификации. По этому предмету оценки не ставятся. Курс комплексный, состоит из шести модулей – "Основы мировых религиозных культур", "Основы светской этики", Основы православной культуры", "Основы исламской культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы иудейской культуры".

В третьем классе на родительском собрании семья получает полное представление об этом курсе, родители в заявлении прописывают, какой модуль будет изучать ребенок. В четвертых классах формируются группы по каждому модулю, даже если на модуль записан только 1 учащийся. Несмотря на выборность, все школьники получают знания по общему видению курса. Первый курс проходит весь класс, потом учащиеся разделяются, в конце школьники создают совместные проекты", - рассказала она.

Надира Джусупбекова предложила сделать серию онлайн встреч с теми, кто разрабатывал подобный курс и апробировал в школах Кырызской Республики.

"Нас интересует не просто опыт, но и анализ Вашего опыта", - подчеркнула она.