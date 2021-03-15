Жапаров и Путин примут участие в запуске комбината на месторождении Джеруй

Президент Садыр Жапаров примет участие в запуске золоторудного комбината на месторождении Джеруй. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

17 марта в Таласской области состоится торжественный запуск Таласского золоторудного комбината (ТЗРК), на котором будет осуществляться извлечение золота из руды месторождения Джеруй.

В мероприятии примут участие президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и президент Российской Федерации Владимир Путин в формате телемоста.

Отметим, что мощность золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) составляет 1,3 млн тонн руды в год. Вся добытая руда будет перерабатываться на ЗИФ, с последующим аффинажем на территории Кыргызской Республики.

Преимущественным правом приобретения золотых слитков будет обладать Национальный банк Кыргызской Республики.