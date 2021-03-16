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Рождаемость близнецов в мире бьет рекорды

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- Виктория Гунгер
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Ученые из Оксфордского университета зафиксировали увеличение рождаемости близнецов во всем мире, что достигло рекордных значений со времени наблюдений, пишут СМИ.

Результаты глобального исследования опубликованы в журнале Human Reproduction.

Ежегодно в мире рождается около 1,6 миллиона близнецов, то есть близнецом является каждый 42-й ребенок.

С 1980-х годов число двойняшек увеличилось на треть (с 9 до 12 случаев на 1000 беременностей в мире).

Основной причиной увеличения числа близнецов ученые называют рост случаев искусственного оплодотворения.

Другой причиной увеличения числа близнецов является задержка деторождения, наблюдаемая во многих странах за последние десятилетия.

Указывается, что женщины, которые решили создавать семьи в более позднем возрасте, чаще пользуются искусственными средствами оплодотворения из-за низкой фертильности и, соответственно, чаще рожают близнецов.


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URL: https://www.vb.kg/398447
Теги:
дети, новорожденный, Кыргызстан
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