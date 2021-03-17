Подделывал туалетную бумагу. В Бишкеке сын судьи отделался легким испугом?

Можно ли "зарабатывать" на контрафактной продукции сотни тысяч сомов, прикрываясь "прокурорско-судебной" крышей и, при этом, не платить ни тыйына налогов и легко избегать наказания? Если ты родственник властьимущего, то тебе позволительно многое...

Когда дешево, но очень сердито

В нашу редакцию обратился коммерческий директор ОсОО "ИФА" Евгений Малютин. По его словам, продукцию этой известной компании по производству туалетной бумаги подделывали. Таким образом, государству и фирме в частности нанесли большой материальный и имиджевый ущерб.

Но следственные органы уже расформированной Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) отказались усматривать в этом происшествии значительный ущерб, произведенный государству в виде неуплаты налогов. Сотрудники Финансовой полиции сейчас пытаются привлечь производителя и распространителя контрафактной продукции по статье, согласно которой предусмотрен лишь штраф.

"Наша компания действует на рынке с 2010 года. Мы производим несколько видов продукции. У нас полный цикл производства. То есть от сбора макулатуры до выпуска конечной продукции. С самого основания мы выбирали трудный путь. Закупаем дорогое сырье высшего сорта, но зато качество продукции отличное. Наши сотрудники четко регулируют и контролируют весь технологический процесс. Получается качественная основа из которой изготавливается отличная туалетная бумага. Поэтому наша продукция стала народным товаром. За 10 лет люди полюбили наш продукт, мы видим признание потребителя по обратной связи. Мы всегда своевременно реагируем на отзывы наших конечных потребителей, и они иногда подсказывают нам, как улучшить продукт. Мы им очень за это благодарны", - говорит Евгений Малютин.

Первые звонки о контрафакте стали поступать в сентябре 2020 года. Дистрибьютеры компании сигнализировали: на рынке появился очень похожий товар, но дешевле. Из регионов тоже стали поступать тревожные звонки. На тот момент фирма не проводила рекламной акции. Цены производственники отслеживают скрупулёзно: чтобы было выгодно им, дистрибьютерам и покупателям. То есть цена нашей продукции стабильна и предсказуема.

Добросовестные производители купили подозрительную продукцию на рынке и обнаружили, что этикетка очень похожа на оригинал и была сделана в типографии. Но внутри туалетная бумага была отвратительного качества. В "ИФА" есть определённые параметры бумаги: вес, плотность. Каждый год фирма проходит сертификацию в Госстандарте. На первый взгляд, контрафакт и оригинал были мало отличим, но самопальная продукция не соответствует всем требуемым нормам и не соответствует ее стоимости для потребителя.

И искушённым потребителям контрафакт не понравился. Посыпались жалобы в "ИФА".

"Нужно сказать, что этикетка у нас очень узнаваема. Люди уже годами покупают и знают, что это качественный продукт за свою стоимость. И когда постоянные покупатели получают что-то не соответствующее ожиданиям, то возмущаются. Мы их очень хорошо понимаем, так как обманутые потребители купили контрафакт, к которому мы вообще не имеем отношения! Страдает наша репутация, которую мы нарабатывали годами", - говорит Евгений.

Первым чувством у производителей была гордость. Ведь плохой товар не копируют. Но потом захлестнуло чувство обиды и печаль.

Через некоторое время контрафакт начал появляться повсеместно. Даже к официальным дилерам стали обращаться.

Мол, купите дешевле и продавайте дороже.

"Люди, которые подделывали наш товар, четко понимали, что поступают незаконно. Они работали по заказу и продавали из-под полы. У них нет затрат. Они похожи на паразитов, которые не только наживаются на производителях, но наносят урон государству. Мы, как производители, с одной упаковки получаем небольшую маржу. При этом мы несем большие затраты на поддержания качества, платим налоги, платим за электричество и несем много других расходов, а также предоставляем немало рабочих мест. Например, качественный продукт стоит, к примеру, 100 сомов за упаковку. А контрафактники "производят" за 50 сомов, а продают за 100 сом. Затрат нет, налогов не платят. Разницу кладут себе в карман", - объясняет коммерческий директор.

В первую очередь, в этой ситуации страдает покупатель. Некоторые могут сказать, пусть фальсификаторы делают товар, мол, в конечном счете это будет дешевле для потребителя. Но в том то и дело, что контрафактная продукция продается по цене оригинала. А это 100 процентный обман потребителя. То есть самопальный товар – это не дешевле, как могут подумать, а всегда дороже.

Грузовик самопальной туалетной бумаги

Контрафактники наносят огромный урон развитию рынка и государству. Не секрет, что экономисты оценивают объём теневой экономики до 50 процентов. Из-за повсеместного распространения в Кыргызстане фальсификата страдает качество товара. Куда не плюнь – везде самопал. Покупатели вынуждены покупать импортные аналоги.

Рассмотрим это утверждение на примере рынка обыкновенных салфеток. Для того, чтобы заниматься "производством" контрафактных салфеток много ума и средств не требуется. Оборудование недорогое, затраты минимальные.

Поэтому на рынке развелось очень много таких фальсификаторов. Цены, естественно, упали. И тогда горе-производители стали экономить на качестве продукции.

При этом подпольные салфеточники не платят налогов, а значит страдают бюджетники- учителя, врачи.

Казалось бы, государство должно сделать всё, чтобы оградить производителей от произвола фальсификаторов. Но силовики особенно и не стараются бороться с контрафактом.

"Это не первый случай, когда нашу продукцию подделывают. Это уже четвертый факт. В первый раз мы обратились в милицию. Но мы не знаем, чем закончилось дело. До суда не дошло. Видимо, дело "похоронили", - говорит предприниматель.

В 2018 году фирма обратилась в Финполицию. Самостоятельно собрали доказательную базу. В суде контрафактник признал свою вину. Наказание - штраф, а оборудование конфисковали в пользу государства. Преступнику дали год пробационного периода.

"Этот человек признался, что он мелкий подделыватель, есть подпольные цеха намного больше. То есть они могли снабжать подделкой все регионы", - сообщил Малютин.

И вот, с сентября 2020 года снова начался вал фальшивок. На этот раз в "ИФА" решили провести детальное расследование. Производственники предпочли обратиться к частным детективам. Нужно было понять: кто это делает и как избегает действенного наказания.

"Фальшивые производственники шифровались. Привозили товар в точки реализации на разных машинах. Но в течении месяца работы мы вычислили где находиться подпольный цех. Также мы сразу же отдали оригинальную и сомнительную продукцию на государственную экспертизу. Специалисты подтвердили, что туалетная бумага, которая продавалась на рынках Бишкека, фальшивка. После, собранные материалы мы передали в Финполицию. Обычно теневой бизнес "крышуется". Например, подозреваемых могут отпустить восвояси по телефонному звонку, укрыть вещественные доказательства и так далее. Поэтому мы обязательно выезжаем с оперативно-следственной группой на мероприятия, чтобы не было таких эксцессов", - говорит глава детективного агентства Руслан Умаров.

По его словам, в ГСБЭП зарегистрировали материалы и на их базе начали оперативно-следственные мероприятия. На руках было достаточно доказательств об организации в пригороде Бишкека подпольного цеха, а также хорошо организованной и профессионально законспирированной сети сбыта.

Чтобы поймать преступников с поличным, нужно было организовать контрольную закупку. Вышли на самопальщиков и заказали товар на 200 тысяч сомов. Они привезли целую машину фальшивки. Оперативники и следователь произвели задержание и арестовали подозреваемых. Затем силовики поехали в подпольный цех. Там произвели обыск.

На месте выявили еще несколько тысяч упаковок контрафактной продукции, оборудование и сырье. Согласно протоколу, все это было зафиксировано.

"Подпольный цех разместился в гараже. В ходе обысков выяснилось, арендатором гаража, владельцем оборудования и главным организатором нелегальной деятельности является Рустам Туражанов, в чем он не только признался на видеокамеру, но и показал всем присутствующим каким образом он производил контрафакт. В гараже стоял станок размотки и станок резки. Судя по количеству сырья и обрезков, они производили очень много фальшивого товара. Только по примерным подсчетам, сумма реализации контрафакта на одном рынке "Дордой моторс" составляет более 500 тысяч сомов в месяц, а это более 5 тысяч упаковок. Если бы подозреваемые работали как легальное ОсОО, то только налога они платили бы в бюджет 70 тысяч сомов. И это только на одном рынке сбыта, а таким образом они работали более полугода на нескольких рынках", - пояснил Евгений.

Наступило время допросов. Но тут в работе финансовых полицейских что-то не заладилось. Реализаторов удалось допросить, но не самого изготовителя. Тот срочно заболел. Потом выяснилось, что этот не просто "больной", но еще и блатной.

Задержанный Рустам Туражанов 1997 года рождения якобы является сыном судьи Ленинского райсуда Бишкека Жамили Туражановой, которая до того, как стать судьей проработала в органах прокуратуры почти 20 лет.

После ареста под контролем сотрудников Финансовой полиции оборудование по производству туалетной бумаги было вывезено на склады ответственного хранения на время следственно-судебных мероприятий. Но следователь сейчас требует немедленно передать оборудование Рустаму Тужранову и распространителю Нурлану Сулайманову. Видимо, оборудование дорогое и покупалось на кредитные средства.

"Не так давно ГСБЭП расформировали. По нашим данным, подозреваемые -производитель и распространитель пытаются воспользоваться ситуацией и намерены вернуть свое имущество, и вообще закрыть дело с помощью своих родственников, работающих в судебной системе", - добавил представитель фирмы.

Он подчеркнул, что следствие после задержаний контрафактной продукции заглохло.

"Следователь ждет результатов экспертизы. Но ведь допросы можно продолжать. По сей день мы, как потерпевшие, не опрошены. Также следователь не вызывал на допросы контрагентов хорошо организованной сети сбыта, которые покупали контрафакт. У них ведь можно узнать точно о том какое количество товара и за какое время было приобретено у нарушителей закона. Но ничего этого не сделано! Мы полагаем, что основного организатора Туражанова хотят вывести из этого дела, а вместо него к ответственности привлечь какого другого человека, который возьмет вину на себя", - возмущается предприниматель.

По информации источников, якобы судья Туражанова с помощью своих знакомых в горпрокуратуре оказывает давление на следственный орган ГСБЭП и просит передать материалы дела в "нужный" отдел другого ведомства, чтобы легче было закрыть дело.