Запуск "Джеруя": Речь идёт о рекордных объемах российских инвестиций в КР

На месторождении Джеруй 17 марта запустили Таласский золоторудный комбинат. В церемонии открытия принял участие в режиме онлайн президент РФ Владимир Путин с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Проект, реализуемый российской группой "Альянс" при поддержке Банка ВТБ, является одним из крупнейших в истории российско – кыргызского экономического сотрудничества. Планируемое производство золота 5 тонн в год.

Следует особо отметить, что "Джеруй" пилотный проект евразийского партнерства на территории Кыргызстана.

В своем выступлении Садыр Жапаров поблагодарил инвесторов и отметил, что с момента покупки лицензии в бюджет и внебюджетные фонды Кыргызстана было перечислено уже 1,5 млрд сомов.

"На развитие Таласской области будут ежегодно поступать миллионы сомов, а бюджет пополнится на миллиарды. Есть недовольные, но столько усилий сделано, мы не должны останавливаться", - сказал Жапаров.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что начало работы комбината имеет важное значение для отношений двух стран. Он выразил надежду, что власти КР будут поддерживать инвестора.

"Речь идёт о рекордных объемах российских инвестиций на территории Кыргызстана, которые составят порядка 600 миллионов долларов. Используют самые передовые технологии, соответствующие всем нормам. Это позволит эффективно и без вреда для окружающей среды добывать до 5 тонн золота в год", - сказал Путин.

Он отметил, что Джеруй - второе крупное месторождение золота после Кумтора. Открыто ещё в 1968 году советскими геологами. На комбинате будут работать около тысячи человек - порядка 95% граждане КР.

Как известно, инвесторы идущие на проблемные проекты на развивающихся рынках, чаще всего идут на раздел продукции, либо заключают концессионный договор, а "Джеруй" создал предприятие, которое работает на территории Кыргызстан и подчиняется законам Кыргызской Республики.

Разработка "Джеруя" даст толчок развитию горной отрасли Кыргызстана, так как "Джеруй" дает 50% инвестиций в горную промышленность республики. Периметр работы "Джеруя" – до 2040 года. Суммарно, это более 600 млн долларов США.

Работающий комбинат – это, в перспективе, более 1 млрд долларов начислений в бюджет КР. Это значительное развитие региона. В частности, в Таласской области создан Фонд благосостояния "Бакубат Талас". Фонд инвестировал средства почти в 340 социально-значимых проектов в этой области за 5 лет. В рамках этого Фонда, "Алтын альянс" поддерживает национальные виды спорта, реабилитационные центры, помогает малоимущим. За 5 лет Фонд пополнился более чем на 50 млн долларов.

"Джеруй" - это 700 рабочих мест в основном горнорудном комбинате и 300 рабочих мест в подрядных организациях. Это места для квалифицированных работников, где приоритет отдается гражданам Кыргызстана, готовятся местные кадры; налоги, поступившие в бюджет КР, которые пошли на ремонт и строительство школ, это инвестиции в будущее поколение, устойчивое развитие Таласской области и всего Кыргызстана.

Также "Джеруй" привлекает на работу подрядные организации и другие предприятия Таласской области. В целом, комбинат вызовет мильтипликационный эффект созданием 3 тысяч рабочих мест.

Как было отмечено выше, "Джеруй" является вторым по величине месторождением золота в Кыргызстане с запасом более 90 тонн извлекаемого золота. С октября 2019 года на "Джеруе" добыто более 800 тыс тонн руды, что позволяет начать добычу золота в марте этого года. Объем производства золота будет достигать более 5 тонн золота в год. Сумма инвестиций "Алтын альянс" с 2015 года по настоящее время составила более 400 млн долларов. В 2018 году партнером "Алтын альянса" стал российский банк "ВТБ", который обеспечил долгосрочный проект финансирования в размере 190 млн долларов.

Выбирая место для комбината, компания руководствовалась принципом экологической безопасности, несмотря на дополнительные затраты. Отходы производства обезвреживаются внутри золотоизвлекательной фабрики. Отходы складируются в хвостохранилище, которое является частью оборотного цикла фабрики, обеспечивая нулевой сброс в окружающую среду и сохраняя до минимума забор воды из реки.

"Алтын альянс" будет производить золото в сплаве "доре". Дальнейший аффинаж этого сплава будет делать национальное предприятие "Кыргызалтын". Пакет покупки золота будет у Национального банка КР, т.е. золотом распоряжается сам Кыргызстан.

"Джеруй", в перспективе, это универсальный производственный комплекс: инфраструктура, дороги, новые объекты энергоснабжения, современные кадры. Это пример создания высокоэффективного безопасного производства и социально ответственного бизнеса. Средства от "Джеруя" будут создавать многократно умножающий экономический эффект. За "Джеруем" последуют другие перспективные проекты в формате ЕАЭС.