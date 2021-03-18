Погода
$ 84.70 - 84.90
€ 100.75 - 102.12

Запуск "Джеруя": Речь идёт о рекордных объемах российских инвестиций в КР

105  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На месторождении Джеруй 17 марта запустили Таласский золоторудный комбинат. В церемонии открытия принял участие в режиме онлайн президент РФ Владимир Путин с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Проект, реализуемый российской группой "Альянс" при поддержке Банка ВТБ, является одним из крупнейших в истории российско – кыргызского экономического сотрудничества. Планируемое производство золота 5 тонн в год.

Следует особо отметить, что "Джеруй" пилотный проект евразийского партнерства на территории Кыргызстана.

В своем выступлении Садыр Жапаров поблагодарил инвесторов и отметил, что с момента покупки лицензии в бюджет и внебюджетные фонды Кыргызстана было перечислено уже 1,5 млрд сомов.

"На развитие Таласской области будут ежегодно поступать миллионы сомов, а бюджет пополнится на миллиарды. Есть недовольные, но столько усилий сделано, мы не должны останавливаться", - сказал Жапаров.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что начало работы комбината имеет важное значение для отношений двух стран. Он выразил надежду, что власти КР будут поддерживать инвестора.

"Речь идёт о рекордных объемах российских инвестиций на территории Кыргызстана, которые составят порядка 600 миллионов долларов. Используют самые передовые технологии, соответствующие всем нормам. Это позволит эффективно и без вреда для окружающей среды добывать до 5 тонн золота в год", - сказал Путин.

Он отметил, что Джеруй - второе крупное месторождение золота после Кумтора. Открыто ещё в 1968 году советскими геологами. На комбинате будут работать около тысячи человек - порядка 95% граждане КР.

Как известно, инвесторы идущие на проблемные проекты на развивающихся рынках, чаще всего идут на раздел продукции, либо заключают концессионный договор, а "Джеруй" создал предприятие, которое работает на территории Кыргызстан и подчиняется законам Кыргызской Республики.

Разработка "Джеруя" даст толчок развитию горной отрасли Кыргызстана, так как "Джеруй" дает 50% инвестиций в горную промышленность республики. Периметр работы "Джеруя" – до 2040 года. Суммарно, это более 600 млн долларов США.

Работающий комбинат – это, в перспективе, более 1 млрд долларов начислений в бюджет КР. Это значительное развитие региона. В частности, в Таласской области создан Фонд благосостояния "Бакубат Талас". Фонд инвестировал средства почти в 340 социально-значимых проектов в этой области за 5 лет. В рамках этого Фонда, "Алтын альянс" поддерживает национальные виды спорта, реабилитационные центры, помогает малоимущим. За 5 лет Фонд пополнился более чем на 50 млн долларов.

"Джеруй" - это 700 рабочих мест в основном горнорудном комбинате и 300 рабочих мест в подрядных организациях. Это места для квалифицированных работников, где приоритет отдается гражданам Кыргызстана, готовятся местные кадры; налоги, поступившие в бюджет КР, которые пошли на ремонт и строительство школ, это инвестиции в будущее поколение, устойчивое развитие Таласской области и всего Кыргызстана.

Также "Джеруй" привлекает на работу подрядные организации и другие предприятия Таласской области. В целом, комбинат вызовет мильтипликационный эффект созданием 3 тысяч рабочих мест.

Как было отмечено выше, "Джеруй" является вторым по величине месторождением золота в Кыргызстане с запасом более 90 тонн извлекаемого золота. С октября 2019 года на "Джеруе" добыто более 800 тыс тонн руды, что позволяет начать добычу золота в марте этого года. Объем производства золота будет достигать более 5 тонн золота в год. Сумма инвестиций "Алтын альянс" с 2015 года по настоящее время составила более 400 млн долларов. В 2018 году партнером "Алтын альянса" стал российский банк "ВТБ", который обеспечил долгосрочный проект финансирования в размере 190 млн долларов.

Выбирая место для комбината, компания руководствовалась принципом экологической безопасности, несмотря на дополнительные затраты. Отходы производства обезвреживаются внутри золотоизвлекательной фабрики. Отходы складируются в хвостохранилище, которое является частью оборотного цикла фабрики, обеспечивая нулевой сброс в окружающую среду и сохраняя до минимума забор воды из реки.

"Алтын альянс" будет производить золото в сплаве "доре". Дальнейший аффинаж этого сплава будет делать национальное предприятие "Кыргызалтын". Пакет покупки золота будет у Национального банка КР, т.е. золотом распоряжается сам Кыргызстан.

"Джеруй", в перспективе, это универсальный производственный комплекс: инфраструктура, дороги, новые объекты энергоснабжения, современные кадры. Это пример создания высокоэффективного безопасного производства и социально ответственного бизнеса. Средства от "Джеруя" будут создавать многократно умножающий экономический эффект. За "Джеруем" последуют другие перспективные проекты в формате ЕАЭС.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398540
Теги:
Владимир Путин, Садыр Жапаров, Джеруй, инвестиции, сотрудничество, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество, месторождение
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  