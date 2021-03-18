Недоверие к инвесторам и конфликты с местными жителями. Есть ли выход?

Конфликтные ситуации и недопонимания в горнодобывающей отрасли встречают не только у нас, а по всему миру. Просто необходима разъяснительная работа, последовательная госполитика, профессионализм центральных и местных органов власти, а также уровень инвесторов по выполнению своих обязательств. Об этом VB.KG сообщил Глава Международного делового совета Аскар Сыдыков.

Также для локализации конфликтов между инвесторами и местным населением должна быть эффективная система распределения доходов.

- Чтобы справедливо от отрасли доходы получали и местные бюджеты, и республиканские. Но для всего этого нужна последовательная госполитика. Инвестор может проводить разъяснительную работу, но их не будут слушать, как представителей государства. Тем более, от государства зависят все законы, по которым работает инвестор, а также правила игры: политическая стабильность, профессионализм чиновников и т.д. Если придерживаться всего вышеперечисленно, мирным путем можно будет разрешать все возникающие проблемные вопросы, - подчеркнул Аскар Садыков.

Ну а пока в международных рейтингах наши позиции не улучшаются, а ухудшаются. МДС постоянно говорит о многочисленных проверках и давлении на бизнес, непоследовательной госполитике. И все это происходит на фоне нестабильной политической ситуации в стране и, в целом, недоверии к инвесторам со стороны граждан КР в регионах.