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Топ городов, куда кыргызстанцы полетят на Нооруз

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- Оксана Гут
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В канун праздничных выходных спрос на международные перелёты из Кыргызстана увеличился на 35%, а на внутренние - взлетел на 225%. Аналитики Aviasales.kg провели исследование и выяснили, куда покупают билеты кыргызстанцы на Нооруз.

Среди международных направлений в топе Россия, туда летят в среднем на 7 дней, далее Турция - отпуск там длится 8 дней, в ОАЭ в среднем - на 10 дней.

Топ-городов, куда полетят кыргызстанцы:

  1. Москва,
  2. Санкт-Петербург,
  3. Красноярск,
  4. Новосибирск,
  5. Стамбул.

Внутренние перелёты стали популярнее на 51% по сравнению с тем же праздничным периодом до пандемии. В среднем полёт по Кыргызстану стоит 3234 сома.


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URL: https://www.vb.kg/398608
Теги:
авиация, Нооруз, праздник, Россия, Турция, Кыргызстан, Отпуск
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