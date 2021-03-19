Топ городов, куда кыргызстанцы полетят на Нооруз

В канун праздничных выходных спрос на международные перелёты из Кыргызстана увеличился на 35%, а на внутренние - взлетел на 225%. Аналитики Aviasales.kg провели исследование и выяснили, куда покупают билеты кыргызстанцы на Нооруз.

Среди международных направлений в топе Россия, туда летят в среднем на 7 дней, далее Турция - отпуск там длится 8 дней, в ОАЭ в среднем - на 10 дней.

Топ-городов, куда полетят кыргызстанцы:

Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Новосибирск, Стамбул.

Внутренние перелёты стали популярнее на 51% по сравнению с тем же праздничным периодом до пандемии. В среднем полёт по Кыргызстану стоит 3234 сома.