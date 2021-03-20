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В КР улемы выступили с заявлениями против женщин? (аудио)

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- Светлана Лаптева
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Богословы Кыргызстана выступают против того, чтобы женщины получили право входить в Совет улемов, курултай мусульман Кыргызстана, и чтобы был организован женский отдел в ДУМК. Об этом редакции VB.KG сообщили представительницы женских исламских организаций.

По их словам, в соцсетях распространяются аудиофайлы выступлений якобы членов Совета улемов против инициативы женщин.

При прослушиваний аудиофайлов, предположительно один из богословов действительно утверждает, что вмешательство женщин в религиозные дела недопустимы.

"Нет никакой разницы между парой или сотней женщин. Согласно шариату, если женщина не хочет нарушать шариат, то даже если ее пригласили, она не придет. Вот почему мы не хотим, чтобы пришли женщины, нет им на это никакого разрешения", - говорит он.

Его коллега и вовсе заявил, что "если правительство говорит, что женщины должны быть в исламских структурах, то это их дело.

"Мы же ученые не должны допускать этого!", - сказал он.

Действительно ли с подобными заявлениями выступали богословы Кыргызстана неизвестно. В этой связи редакция VB.KG обратилась за комментариями в Совет улемов, но пока ответа не получила.


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URL: https://www.vb.kg/398623
Теги:
гендер, религия, ДУМК, Кыргызстан
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