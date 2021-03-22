Епископ Бишкекский и Кыргызстанский поздравил Садыра Жапарова с Ноорузом

Епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил поздравил Садыра Жапарова с праздником Нооруз. Об этом сообщили в Бишкекской и Кыргызстанской епархии.

"Почтительно примите самые сердечные поздравления со светлым праздником Нооруз, издревле символизирующим обновление и духовное очищение, знаменующим собой пробуждение природы и наступление долгожданной весны!

Дружную семью народа Кыргызстана, в которой на протяжении многих веков в мире и согласии живут представители разных религий и национальностей, этот день объединяет ожиданиями исполнения самых светлых сердечных желаний, добрых надежд и благих перемен! Убежден, что под Вашим мудрым руководством, в нашей стране будет успешно продолжаться национальная политика по упрочению гражданской и духовной общности, сохранению религиозного многообразия, традиций и обычаев, составляющих уникальную этническую самобытность народа Кыргызстана, укрепляющая славные традиции мирных и добрососедских отношений, веками складывавшихся на нашей земле.

В этот, наполненный светлыми ожиданиями праздничный день, от всей души, молитвенно желаю Вам, глубокоуважаемый Садыр Нургожоевич, Вашим родным и близким, Вашим надежным и верным соратникам, всем жителям Кыргызстана - крепкого здоровья, мира и благоденствия, всеобщего благополучия и процветания; щедрой помощи и благословения Божия в совместном и успешном преодолении трудностей и вызовов времени!" - говорится в поздравлении епископа Даниила.