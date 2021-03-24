В жилмассиве "Дордой" построят новый детский сад за 48,4 млн сомов

Мэрия Бишкека объявила конкурс на строительство нового детского сада в жилом массиве "Дордой".

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, новая дошкольная образовательная организация рассчитана на шесть групповых ячеек общей численностью 140 детей. Проектно-сметная документация завершена в полном объеме.

В здании будут расположены игровые комнаты, буфетная, кухня, спальные, санузлы, приемные, медицинский кабинет, кабинет заведующей, методиста, музыкально + гимнастический зал, комната персонала, кладовые и тех. помещения.

Тендер проходит по линии общественно-государственного управления капитального строительства (ОГУКС) столичной мэрии.

Первичная сметная стоимость возведения новой общеобразовательной организации составила 48 млн 398 тысяч 113 сомов. Источник финансирования – городской бюджет.