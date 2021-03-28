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Кто стоит за внешней политикой Кыргызстана?

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- ВБ
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Президентство Садыра Жапарова началось с серии внешнеполитических визитов – Россия, Казахстан, Узбекистан, каждый из которых завершился рядом важных договоренностей, в первую очередь, в сфере инвестиций.

К примеру, 26 января Садыр Жапаров официально вступил в должность президента Кыргызской Республики, а уже через месяц, 24-25 февраля проходит первый зарубежный визит в Российскую Федерацию.

Надо отметить, что в плане внешней политике из-за октябрьских событий Кыргызстан резко сдал позиции. Та же Россия отменила выплату льготного кредита нашей стране в 100 млн долларов, что очень негативно отразилось на государственном бюджете республики. Тем более, что эти деньги уже были включены в доходную и расходную части госказны.

В этой связи организованный за месяц визит в Россию наглядно показывает, насколько большая работа была проделана отделом внешней политики Аппарата Президента под руководством Дастана Дюшекеева. При этом, несмотря на столь короткие сроки, Садыр Жапаров поехал с серьезным пакетом инвестиционных проектов. И если в октябре российский президент Владимир Путин заявлял, что у нас беда и перевороты, то в ходе встречи с Садыром Жапаровым было немало сказано о привилегированных и союзнических отношениях с Кыргызской Республикой.

По итогам российского визита был открыт Таласский золоторудный комбинат, на котором будет извлекаться золото из руды месторождения Джеруй. Планируется, что с запуском месторождения бюджет Кыргызстана ежегодно будет получать до 4 млрд сомов налоговых и прочих отчислений.

Вообще, экономическая составляющая и результативность внешнеполитических визитов стала важным показателем работы Отдела внешней политики АПКР. В Казахстане также достигнуты важные договоренности – об увеличении количества рейсов, транзита и открытии логистических центров, что безусловно увеличит товаропотоки.

Солидными стали договоренности и в Ташкенте, в частности, на кыргызско-узбекском бизнес-форуме, где были подписаны инвестиционные и торговые контракты на $127,6 миллиона. Также была подписана Дорожная карта по расширению и углублению сотрудничества между странами в сфере промышленной кооперации, предусматривающая реализацию 60 проектов на $550,4 миллиона.

Более того, по итогам переговоров двух президентов будут осуществлены следующие взаимовыгодные проекты:

- создание кыргызско-узбекского Инвестиционного фонда с объявленным капиталом 200 млн. долл. США.

- ускорение строительства железнодорожной магистрали "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", который в свою очередь активизирует использование международного мультимодального маршрута "Ташкент-Андижан-Ош-Иркештам-Кашгар".

Сегодня Аппарат Президент готовит следующий раут визитов – в Душанбе, Пекин, Анкару. Судя по тому, что глава государства, всерьез взялся за экономику и инвестиции, не приходится сомневаться, что и с этими странами Кыргызстан расширит сотрудничество. А это уже более чем значимый задел для дальнейшего устойчивого развития нашей республики.


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URL: https://www.vb.kg/398886
Теги:
инвестиции, Китай, Россия, Узбекистан, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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