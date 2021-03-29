Акимом Ленинского района стал Мелис Оскомбаев (прежнего задержал ГКНБ)

В столичной мэрии произошли кадровые перестановки. Задержанный за растрату вверенного имущества аким Ленинского района Чынасыл Чыныбаев был уволен. Его место занял Мелис Оскомбаев.

"В соответствие со статьей 46 Закона КР "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" Чынасыл Чыныбаев освобожден от должности главы Ленинского административного района. Акимом района назначен Оскомбаев Мелис Кубанычбекович", - сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Отмечается, что соответствующие распоряжения подписал и.о.мэра Бактыбек Кудайбергенов.

Напомним, Чынасыла Чыныбаева ГКНБ задержал по факту растраты бюджетных средств. Установлено, что задержанный незаконно выделил бюджетные средства одному из кандидатов в депутаты для агитационной деятельности. Чыныбаев в ИВС СИЗО ГКНБ.