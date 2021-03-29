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Делимитация госграниц. Ташиев проведет с жителями разъяснительные беседы

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- Оксана Гут
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По итогам подписанного Протокола по делимитации кыргызско-узбекской госграницы будут проведены информационно-разъяснительные мероприятия, сообщает пресс-служба правительства КР.

Глава правительственной делегации - председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев совместно со Специальным представителем правительства Кыргызской Республики по приграничным вопросам Назирбеком Борубаевым проведут информационно-разъяснительные мероприятия по итогам заседания правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.

Так, в соответствие с планом разъяснительных работ глава правительственной делегации и спецпредставитель посетят приграничные территории Баткенской, Джалал-Абадской, Ошской областей Кыргызской Республики, где проведут встречи с населением и детально разъяснят итоги подписанного Протокола.

Согласно плану, 30 марта в 11:00 часов в Административном здании Бирликского айылного аймака состоится встреча с местным населением села Бирлик Кадамжайского района Баткенской области по участку "Чечме".

30 марта в 17:00 в Административном здании Узгенского района состоится встреча по Кемпирабадскому водохранилищу с населением Узгенского и Кара-Суйского районов Ошской области, а также Сузакского района Джалал-Абадской области.

31 марта в 14:00 в Административном здании Ала-Букинского района состоится встреча с местным населением Ала-Букинского и Аксыйского районов Джалал-Абадской области по участкам.

Напомним, что 25 марта текущего года в ходе заседания правительственных делегаций двух республик был подписан итоговый Протокол, согласно которому все вопросы по оставшимся участкам кыргызско-узбекской государственной границы прошли согласование по принципу обмена территориями.


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URL: https://www.vb.kg/398922
Теги:
ГКНБ, граница, правительство, Узбекистан, Кыргызстан, делимитация, Камчыбек Ташиев
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