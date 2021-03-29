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Увеличивается число регулярных авиарейсов в Турцию, ОАЭ и другие страны

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- Екатерина Улитина
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С открытием весенне-летнего сезона, с 28 марта увеличивается количество регулярных рейсов. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Международные аэропорт "Манас"". Новые авиарейсы будут осуществляться по следующим маршрутам:

ТУРЦИЯ:

АК "Turkish Airlines": Стамбул – Бишкек – Стамбул - 12 раз в неделю

АК "Pegasus": Стамбул – Бишкек – Стамбул - 14 раз в неделю;

Анталия – Бишкек- Анталия - 3 раза в неделю.

КАЗАХСТАН:

АК "Air Astana": Алма Ата – Бишкек - Алма Ата - 10 рейсов в неделю

ОАЭ:

АК "Flu Dubai": Дубаи – Бишкек –Дубаи - 7 раз в неделю.

С мая месяца по данному маршруту ожидается увеличение регулярных рейсов еще на 7 в неделю.

УЗБЕКИСТАН:

АК "Uzbekistan airways": Ташкент – Бишкек –Ташкент - 3 раза в неделю

КИТАЙ:

АК "China Southern Airlines": Урумчи – Бишкек – Урумчи - 7 раз в неделю.

Кроме того, кыргызская авиакомпания "Авиа Траффик" запланировала увеличить регулярные рейсы по нескольким международным направлениям

Бишкек – Анталия – Бишкек. 3 раза в неделю

Бишкек – Дели – Бишкек. 3 раза в неделю

Бишкек – Стамбул – Бишкек. 2 раза в неделю

РОССИЙСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Бишкек – Воронеж – Бишкек - 1 раз в неделю

Бишкек – Грозный – Бишкек - 1 раз в неделю

Бишкек – Иркутск – Бишкек - 1 раз в неделю

Бишкек – Казань – Бишкек - 1 раз в неделю

Бишкек – Краснодар – Бишкек - 1 раз в неделю

Бишкек – Красноярск – Бишкек - 2 раза в неделю

Бишкек – Новосибирск – Бишкек - 3 раза в неделю

Бишкек – Санкт-Петербург – Бишкек - 3 раза в неделю

Бишкек – Сургут – Бишкек - 1 раз в неделю

Запланированы следующие регулярные внутренние рейсы авиакомпаний "Авиа Трафик" и "Тез Джет":

АК "Авиа Трафик":

Бишкек – Ош – Бишкек - 7 раз в неделю

АК "Тез Джет":

Бишкек – Баткен – Бишкек -. 4 раза в неделю

Бишкек – Джалал-Абад – Бишкек - 7 раз в неделю

Бишкек – Исфана – Бишкек - 7 раз в неделю

Бишкек – Ош – Бишкек - 25 раз в неделю

Отметим, в связи с эпидситуацией некоторые аваиакомпании отменили ранее запланированные авиарейсы.


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URL: https://www.vb.kg/398924
Теги:
авиация, ОАЭ, Турция, Кыргызстан, самолеты
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