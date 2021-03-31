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Ушедший из партии "Ата Мекен" Сайдулла Нышанов стал лидером ее фракции в ЖК

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- Оксана Гут
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Сайдулла Нышанов стал лидером парламентской фракции "Ата Мекен". Такое решение принято накануне депутатами.

Депутат Жогорку Кенеша КР Нышанов Сайдулла Канболотович избран лидером парламентской фракции "Ата Мекен". Позицию его заместителя занял депутат Атазов Шайлообек Карыбекович.

Напомним, 4 февраля Сайдулла Нышанов заявил на заседании парламента, что уходит из партии "Ата Мекен", однако во фракции остается. По некоторым данным, причиной стало его разногласие с сопартийцами.

А Шайлообек Атазов стал депутатом Жогорку Кенеша недавно - 10 марта он принес присягу в Жогорку Кенеше. Атазов являлся директором спортклуба "ЭРЕМ", активно выступал на митингах в поддержку экс-замглавы ГТС Райымбека Матраимова.


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URL: https://www.vb.kg/398974
Теги:
Ата Мекен, назначение, партии, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш, Сайдулла Нышанов
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