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Завтра в одном районе и в нескольких жилмассивах Бишкека не будет воды

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- Оксана Гут
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Завтра в одном районе и в нескольких жилмассивах Бишкека не будет воды, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

В связи с проведением работ на водозаборе "Северный" и на городских водопроводных сетях в рамках подготовки к зимнему периоду завтра, 1 апреля, с 9 утра до 21 часов будет временно прекращена подача питьевой воды в участке, ограниченном улицами Куренкеева, Абдрахманова, Элебесова, Бельская, река Ала-Арча, пр. Жибек-Жолу, бульвар М. Гвардии и БЧК, в том числе:

• Школы №18, №33, №35, №75, №46, №78, №19;

• Детские сады №12, №41;

• Посольство ИР Пакистан в КР;

• КП "Бишкектеплоэнерго" (на ул. Васильева, бул. М.Гвардии 175, ул. Урицкого 40);

• Западный автовокзал ул.Чимкентская 1;

• Главный штаб Национальной Гвардии;

• ОсОО "Электросила",

• Городская противотуберкулезная больница;

• Военный комиссариат Первомайского района в/ч 41069;

• Институт биотехнологии;

• ЧП "Сафонова" (хим.завод);

• Автобаза ПЭУ "Бишкекводоканал";

• МТУ №20, №14, №13;

• Турбаза;

• Швейный цех (бывш.территория ОсОО "Хисар");

• Столярный цех (бывш.территория ОсОО "Хисар");

• Гостиница "Казахстан" пр.Жибек-Жолу 601;

• МП "Тазалык" ул.Ростовская 19Б, ул.Ала-Арчинская 74А;

• Приемник распределитель ГУВД ул.Орозбекова 281;

• Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве КР ул.Орозбекова 281А;

• Гостиница Apple Hostel ул.Чимкентская 1Б;

• Бишкекское агентство ритуальных услуг ул.Орозбекова 344А;

• Городское отделение милиции №7 ул.Фере 34А;

• Участковый пункт милиции №16 ул.Орозбекова 293/1;

• Участковый пункт милиции №19 ул.М.Ганди 10/2;

• Гипермаркет "Фрунзе" пр.Жибек Жолу 609;

• Баня "Арашан" ул.М.Ганди 208/1;

• Гостиничный дом SUNSET ул.М.Ганди 110Б;

• МП "Бишкекасфальтсервис" ул.Орозбекова 259А;

• Бишкекская городская инспекция ветеринарной и санитарной безопасности ул.Орозбекова 253.

Также жилмассивы "Красный Строитель", "Ак-Тилек", "Көлмө", "Алтын Бешик" и "Салам Алик".

Кроме того, в связи с временным отключением воды в КП "Бишкектеплоэнерго", предприятие вынуждено приостановить подачу энергии в виде отопления и горячей воды по следующим адресам:

• Школы №18, №35, №75, №46, №78, №19;

• Детские сады №12, №41, №187;

• Котельные: Красный строитель, Молодая Гвардия, Урицкого, Геодезия 1, Геодезия 2, Военная часть.

ПЭУ "Бишкекводоканал" и КП "Бишкектеплоэнерго" приносят извинения за причиненные неудобства и просят горожан, организации запастись питьевой водой.


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URL: https://www.vb.kg/398989
Теги:
детский сад, отключение воды, школа, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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