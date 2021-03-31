Завтра в одном районе и в нескольких жилмассивах Бишкека не будет воды, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
В связи с проведением работ на водозаборе "Северный" и на городских водопроводных сетях в рамках подготовки к зимнему периоду завтра, 1 апреля, с 9 утра до 21 часов будет временно прекращена подача питьевой воды в участке, ограниченном улицами Куренкеева, Абдрахманова, Элебесова, Бельская, река Ала-Арча, пр. Жибек-Жолу, бульвар М. Гвардии и БЧК, в том числе:
• Школы №18, №33, №35, №75, №46, №78, №19;
• Детские сады №12, №41;
• Посольство ИР Пакистан в КР;
• КП "Бишкектеплоэнерго" (на ул. Васильева, бул. М.Гвардии 175, ул. Урицкого 40);
• Западный автовокзал ул.Чимкентская 1;
• Главный штаб Национальной Гвардии;
• ОсОО "Электросила",
• Городская противотуберкулезная больница;
• Военный комиссариат Первомайского района в/ч 41069;
• Институт биотехнологии;
• ЧП "Сафонова" (хим.завод);
• Автобаза ПЭУ "Бишкекводоканал";
• МТУ №20, №14, №13;
• Турбаза;
• Швейный цех (бывш.территория ОсОО "Хисар");
• Столярный цех (бывш.территория ОсОО "Хисар");
• Гостиница "Казахстан" пр.Жибек-Жолу 601;
• МП "Тазалык" ул.Ростовская 19Б, ул.Ала-Арчинская 74А;
• Приемник распределитель ГУВД ул.Орозбекова 281;
• Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве КР ул.Орозбекова 281А;
• Гостиница Apple Hostel ул.Чимкентская 1Б;
• Бишкекское агентство ритуальных услуг ул.Орозбекова 344А;
• Городское отделение милиции №7 ул.Фере 34А;
• Участковый пункт милиции №16 ул.Орозбекова 293/1;
• Участковый пункт милиции №19 ул.М.Ганди 10/2;
• Гипермаркет "Фрунзе" пр.Жибек Жолу 609;
• Баня "Арашан" ул.М.Ганди 208/1;
• Гостиничный дом SUNSET ул.М.Ганди 110Б;
• МП "Бишкекасфальтсервис" ул.Орозбекова 259А;
• Бишкекская городская инспекция ветеринарной и санитарной безопасности ул.Орозбекова 253.
Также жилмассивы "Красный Строитель", "Ак-Тилек", "Көлмө", "Алтын Бешик" и "Салам Алик".
Кроме того, в связи с временным отключением воды в КП "Бишкектеплоэнерго", предприятие вынуждено приостановить подачу энергии в виде отопления и горячей воды по следующим адресам:
• Школы №18, №35, №75, №46, №78, №19;
• Детские сады №12, №41, №187;
• Котельные: Красный строитель, Молодая Гвардия, Урицкого, Геодезия 1, Геодезия 2, Военная часть.
ПЭУ "Бишкекводоканал" и КП "Бишкектеплоэнерго" приносят извинения за причиненные неудобства и просят горожан, организации запастись питьевой водой.