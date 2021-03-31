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В Бишкеке пройдет велопробег. Движение для машин будет частично ограничено

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- Оксана Гут
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Мэрия Бишкека приглашает горожан на велопробег!

"Мы все переживаем непростой период борьбы с ковид-19, но надо двигаться дальше и укреплять здоровье, иммунитет. Приглашаем вас на первый в этом году велопробег, который пройдет в это воскресенье, 4 апреля, с 10 часов утра", - сообщают в пресс-службе муниципалитета.

Старт будет взят, как обычно, с северной стороны нового парка Здоровья - ул. М. Гшлиессера, далее вверх по проспекту Ч. Айтматова до ул. А.Масалиева, оттуда - по восточному направлению до перекрестка улиц Токомбаева и Нуркамал Жетикашкаевой и завершится велопробег у парка Здоровья только уже по улице Токтоналиева.

Длина кольцевого маршрута составляет 10 километров.

Для безопасности горожан, внутри велоколонны будет соблюдена дистанция 1,5-2 метра, велосипедистов будут сопровождать три машины ГУОБДД и две кареты скорой медицинской помощи. На месте будут дежурить порядка 20 сотрудников УПСМ.

"Проезжая часть по маршруту велопробега будет частично ограничена для движения автотранспорта, дорога откроется сразу же после проезда велоколонны. Убедительно просим вас поддержать велосипедный спорт", - обратились в мэрии к водителям.

Важно! Велосипедисты обязательно должны быть в шлемах и других средствах защиты, без них выезд на проезжую часть запрещен. А также участникам напомнили о масках и антисептиках.


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URL: https://www.vb.kg/398998
Теги:
велоспорт, спорт, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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