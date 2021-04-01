Эмомали Рахмон хочет повысить планку к переговорам по вопросу границ

Недавнее высказывание бывшего главы МИД Таджикистана Хамрохона Зарифи в отношении Камчыбека Ташиева - это попытка деморализовать основного переговорщика со стороны КР по приграничным вопросам. Так официальный Душанбе, вероятно, пытается повысить планку к будущему межстрановому диалогу, связанному с решением проблем на границе между Таджикистаном и Кыргызстаном.

Выступление экс-чиновника по столь чувствительному для обеих наших стран вопросу, конечно, нельзя воспринимать как личную позицию. Таджикистан не назовешь ни островком демократии, ни оплотом свободы слова, поэтому трудно представить, что кто-либо там может по-настоящему высказываться от своего имени. Тем более, министр иностранных дел, даже если он бывший.

Так что, позиция, озвученная Зарифи, скорее всего, целиком и полностью соответствует официальному взгляду таджикских властей на этот вопрос. Хотя в Душанбе пока никак не комментируют ни предложения Камчыбека Ташиева по урегулированию приграничных споров, ни развернувшуюся вокруг этого полемику.

Причиной появления этой "пламенной речи", вероятно, стали успешные переговоры по границам между Кыргызстаном и Узбекистаном, которые проводил как раз Камчыбек Ташиев. Учитывая, что в выступлении Хамрохона Зарифи были прямые отсылки к некоторым фактам из биографии главы ГКНБ КР, а также некоторые оскорбительные обороты, можно сделать вывод, что таджики хотят вывести Ташиева из душевного равновесия, так сказать, выбить из седла, чтобы обеспечить себе преимущество (в части выдержки) в будущих переговорах по поводу решения приграничных проблем.