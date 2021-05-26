Богатый и счастливый Кыргызстан: депутат хочет привлечь в республику финтех

Депутаты парламента Самат Ибраев и Бактыбек Турусбеков предлагают поправки в Закон "О Национальном банке".

По словам разработчиков, документ направлен на создание условий для быстрого развития финансовых технологий в Кыргызстане. А именно: уменьшение сроков принятия решения Нацбанком по заявкам на спецрежим, открытие корреспондентских счетов. Увеличивает также возможность хранения принадлежащих финтеху драгоценных металлов в хранилище Нацбанка, а также уменьшение требований по уставному капиталу для стартапов без рискованных операций, таких как кредитование, депозитные операции, лизинг, выдача гарантий, операции с ценными бумагами.

"Сегодня в Центральной Азии пока ещё свободно место регионального финансового лидера. Хотя и Казахстан, и Узбекистан активно пытаются привлечь финансовые стартапы. Кыргызстан тоже подключился к борьбе за это лидерство: Национальный банк КР ввёл с 2020 года спецрежим по внедрению инновационных услуг в банковской сфере. Но документ этот устарел уже в момент его принятия. Не решены вопросы пониженного размера капитала для финтех компаний, а сама процедура рассмотрения заявок о выходе на рынок громоздка и крайне медлительна", - считает Саматбек Ибраев.

По мнению депутата, сейчас Кыргызстану необходимы законодательные акты, которые включили бы в себя все лучшие мировые практики в сфере регулирования деятельности финтеха, а также учли региональные особенности Центральной Азии. В частности, актуален акцент на активную роль в финансовой системе физического золота.

"Сложная проблема для стран Центральной Азии - мировые валюты очень трудно использовать в качестве базовых при организации межгосударственных расчётов по причине их острого дефицита, а национальные валюты не отличаются стабильностью и подвержены инфляции и девальвации. Пожалуй, единственный выход в этой ситуации - это опора на физическое золото, которого достаточно много в регионе. К тому же золото за последние сто лет подорожало относительно доллара США почти в сто раз, а с начала этого века почти в семь раз", - отмечает парламентарий.

Финансовые технологии (финтех) - это отрасль, состоящая из компаний, использующих инновационные технологии в финансовой сфере. К ним относят как многочисленные технологические стартапы, так и крупные состоявшиеся организации, улучшающие и оптимизирующие предоставляемые финансовые услуги на основе принципиально новых технологических решений.

При внедрении ЦП речь идет не о вытеснении с рынка традиционных банков, а, напротив, о тесном сотрудничестве цифровых платформ с универсальными банками. Для ЦП не ставится цель покрыть всю продуктовую линейку традиционных банков: кредитование физических и юридических лиц, работа на рынках ценных бумаг и многие другие операции.

Универсальные банки, располагающие достаточно большой клиентской базой, будут иметь возможность, подключившись через API (Application Programming Interface), конвертировать валюту с более низкими издержками, выпускать карты путешественника с более дешёвыми комиссиями, продавать своим клиентам золото и сотрудничать по многим другим направлениям. Низкие транзакционные издержки ЦП определяются её работой в полностью автоматизированном режиме, отсутствием расходов на содержание офисов и существенно более низкими затратами на заработную плату по причине малочисленности персонала.

Ключевым моментом является то обстоятельство, что на базе ЦП будет организована покупка и продажа электронного золота населению (в любых сколь угодно малых и больших количествах), обеспеченного в полном объёме физическим золотом. Золотой запас предлагается хранить в Национальном банке с жёстким контролем наличного золота или создать специальное Государственное хранилище.

Список банковских сервисов/продуктов, который оптимален для создаваемой ЦП:

Расчётное обслуживание в национальной валюте. Валютные счета, ВЭД, обмен валюты. Карты, в том числе виртуальные "WOW-сервисы", которые позволяют привлекать клиентов за счет уникальных ныне отсутствующих на рынке КР возможностей. Такие как: