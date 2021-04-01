Наблюдатели в автомобилях. В РФ изменили экзамены на водительские права

В России с 1 апреля экзамен на водительские права изменится. В МВД считают, что перемены исключат натаскивание кандидатов в водители на отдельные виды упражнений и позволят им продемонстрировать свои навыки в реальной дорожной обстановке. Разбираемся в новых нормах.

Уберут "площадку"

Сейчас чтобы получить права, кандидатам в водители нужно сдать три экзамена. Теоретический экзамен, "площадку", и "город".

По новым правилам отдельного испытания на "площадке" для водителей легковых и грузовых автомобилей, автобусов и составов транспортных средств больше не будет. Элементы этого экзамена будут включены в аттестацию "город", причем часть из них будет проводиться на дорогах с малоинтенсивным движением. Тестирование будет длится 30 минут (40, если проверяются навыки управления машиной с прицепом).

Пояснительная записка к проекту гласит, что сокращение практических экзаменов уменьшит время, необходимое для получения водительских прав и изменит подход автошкол к подготовке водителей к реальной обстановке на дорогах.

Аттестация на право управления мотоциклами, мопедами, квадроциклами и трициклами по-прежнему будет включать экзамен на "площадке".

Исключат стандартные маршруты

Экзаменационные маршруты с заранее определенной последовательностью поворотов и разворотов из практического экзамена уберут. Теперь маршруты будут представлять собой перечень дорог и улиц, на которых будет проводиться практический экзамен.

Изменят систему оценки

Сейчас практический экзамен считается несданным, если кандидат в водители набирает пять штрафных баллов.

Это правило останется в силе, но ошибки на практическом экзамене разделят на группы по количеству начисляемых баллов. 1 штрафное очко полагается, например, если экзаменующийся двигался без необходимости слишком медленно или допустил остановку двигателя, 2 если он не соблюдает правила преимущественного проезда или резко затормозил без необходимости, а 3 если не включил поворотник или выбрал скорость без учета дорожных и погодных условий. Грубые нарушения, выделенные в отдельную группу, (в том числе непристегнутый ремень безопасности или использование телефона во время движения) будут считаться поводом для немедленного прекращения экзамена.

Позволят аннулировать результат

У экзаменуемых появится возможность подать апелляцию и аннулировать отрицательный результат экзамена. Жалобы будет рассматривать комиссия из как минимум трех должностных лиц. Состав комиссии будет определяться на региональном уровне.

Поводом для аннулирования положительного результата экзамена могут стать поддельные документы (в том числе медицинская справка).

Разрешат наблюдателей

Еще одним нововведением станет возможность присутствия наблюдателей в автомобиле во время экзамена. Ими могут выступить, например, другие кандидаты в водители или представители общественных организаций и автошкол. Участие наблюдателей поможет добиться повышения прозрачности экзамена и разрешить возможные спорные ситуации.

Допустят к экзамену шестнадцатилетних

Допускать к экзаменам на права теперь будут не с 17, а с 16 лет при наличии письменного согласия одного из законных представителей. Правда, самостоятельно передвигаться на машине по городу несовершеннолетние водители по-прежнему не смогут.

Кроме того, МВД определило шесть оснований для недопуска кандидата в водители к экзамену. В их числе лишение прав, предоставление недостоверной информации или поддельных документов, неоплаченная госпошлина и отсутствие лицензии у автошколы, где учился кандидат в водители.

Добавят новые упражнения

Практический экзамен дополнят новыми упражнениями, например, экзамен на право управления транспортным средством подкатегории "В1" (квадроциклы и трициклы) дополнят проверкой умения тормозить и останавливаться при движении на различных скоростях, включая экстренное торможение, а также двигаться задним ходом, а в экзамен для водителей мотоциклов включат новую схему упражнения "габаритная восьмерка".

Источник: tass.ru