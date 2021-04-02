В КР посоветовали российскому эксперту не нести чушь "про чужой огород"

В последнее время участились случаи, когда эксперты из-за рубежа, начитавшись информационных лент про Кыргызстан, считают обязанным себя вставить свои три копейки в общую тематику и на свой лад комментировать происходящие у нас события, особенно те, что касаются иностранных инвесторов и их деятельности в стране.

Намедни своим видением о судьбе иностранных инвестиций и, в частности, об участии президента Российской Федерации Владимира Путина в запуске производства на руднике "Джеруй" высказался неизвестный для нашего широкого круга общественности российский эксперт по Центральной Азии Игорь Панкратенко.

Не особо стесняясь в выражениях, благо находится за пределами КР и вряд ли тут когда-то бывал, Панкратенко в свойственной таким как он горе-экспертам манере, комментировал запуск производства рудника, щедро раздавая критические замечания в адрес президента КР. Прошелся он даже по политической составляющей нашей страны, но самое главное, констатировал: "комфортные инвесторы, соблюдающие законы и экологические нормы в страну больше не придут". Столь неутешительный вердикт эксперт вынес из того, что на его взгляд, ранее Путин не снисходил до участия в открытии производств в других странах, и этот жест нужно расценивать как гарантию для российских инвесторов, что их имущество и финансы не будут разграблены местным сообществом.

Панкратенко заявил, что "в словосочетании "стабильный Кыргызстан" одно слово лишнее. Причем любое". С данным недипломатичным выражением эксперт, конечно, перегнул, тем более, если учесть, что высказывать подобные жесткие критические замечания по поводу политической составляющей независимого государства, его никто не просил. Однако раз подобное мнение прозвучало и было перепечатано одним из отечественных информагенств, то стоит отметить, что в той же самой России при смене власти, даже на уровне глав областей, также негласно осуществляется либо передел собственности, либо предпринимаются попытки рейдерских захватов определенных предприятий. И это внутренне дело страны, которое граждан других государств не касается.

Далее эксперт размышляет, что "раз за разом после смены власти обнуляются договоренности, работу предприятий замораживают, происходят очередные митинги против "страшных и непатриотичных иностранных инвесторов". Естественно, митинги и продолжатся, если иностранные инвесторы до этого, всеми силами пытались обойти законы КР, нарушали экологическую безопасность района или области. С таким кыргызстанцы, к сожалению, сталкивались на других объектах, и беспокойство местного населения тоже можно понять. А вот то, что иностранные инвесторы вместе со своими кыргызстанскими партнерами должны были бы проводить загодя разъяснительную работу с местным населением, Панкратенко забыл упомянуть. Сложно судить, не будучи вовлеченным в сам процесс, а диванные рассуждения за тысячи километров не способствуют видению реальной картины.

Кыргызстан сегодня как никогда нуждается в инвестициях, и власть имущие стараются сделать все возможное, чтобы привлечь инвесторов. Поэтому участие президента РФ Владимира Путина в открытии производства рудника в КР стоит расценивать как шаг для укрепления сотрудничества и экономических связей между нашими странами.

Инвестиционная привлекательность Кыргызстана, как и во всех других государствах, всегда была и будет находиться в политической плоскости. Возможно, чтобы добиться процветания стоит обратиться к опыту других стран. Например, к малазийскому. Когда Малайзии нужны были инвестиции, всем пришлось засучить рукава. Иностранным бизнесменам быстро открыли двери, предоставили преференции в виде полного освобождения от налогов. При этом обязали их создавать рабочие места. После того как бизнес начинал приносить прибыль, предприниматели начали платить налоги в бюджет. В казну стали поступать деньги. Эти средства тратились на строительство мостов, аэропортов и прочей инфраструктуры. В этом были задействованы и безработные граждане. Благосостояние народа росло. Создавались новые предприятия. Соответственно, крепчала и экономика. Следует осознать, что мир живет в бешеном ритме и замедление бега равносильно сходу с дистанции.

В КР с недавних пор функционирует Агентство по продвижению и защите инвестиций, в прямые обязанности которого входит решение вопросов по привлечению инвестиций в страну, поддержка инвесторов в сфере преодоления административных препон, а также разработка инструментов повышения привлекательности бизнес-проектов КР для инвестирования средств. На это ведомство возлагаются большие надежды. И даже при нынешней экономической составляющей можно добиться прогресса. Но и правительство не должно работать как пожарная команда. К примеру, возникла одна проблема - кабмин бросается ее решать, потом бежит решать следующую. Легче разобраться, почему из искры возгорелось пламя и не допускать ее. А что касается никому не известных экспертов, то прежде чем нести в массы чушь "про чужой огород, в своем разберитесь".

Автор: доктор юридических наук, профессор Автандил Арабаев