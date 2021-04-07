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Дордоевская партия "Эмгек" хочет превратить Бишкек в нескончаемый базар?

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Глядя на состав политической партии "Эмгек", которая баллотируется в Бишкекский горкенеш, никакие другие чувства кроме грусти и печали не возникают. А все потому, что сделав анализ состава претендентов на депутатские кресла, выяснился ряд нелицеприятных фактов:

Во-первых, от этой партии снова баллотируются семь бывших депутатов БГК. Откровенно говоря, глядя на этих "бывших", так и хочется вспомнить, что-то хорошее и положительное. Чтобы прям ухх, а ведь этот депутат работал для горожан, но ничего такого и в помине нет. Первый в списке Жаныбек Абиров у меня ассоциируется с отцом миллионером Болотбеком Абировым. Его компания непонятным и сказочным образом выигрывала все миллионные тендеры на поставку угля на ТЭЦ Бишкека, несмотря на самые высокие цены по сравнению с другими компаниями. Это "сказочное везение" связывают с дружбой с экс-президентом Атамбаевым, которая позволяла Болотбеку Абирову выигрывать все тендеры по завышенным ценам, а значит наносить бюджету огромный ущерб.

После этого вполне понятно, почему Абиров младший пытался откреститься от своего собственного отца. В 2018 году он заявлял: "Что это за "Рассвет Компани" - я не знаю. Человек, на которого зарегистрирована эта фирма, не мой отец. Пишут об этом, но это неправда. Этот человек – просто наш однофамилец. Лучше спросите меня о моей депутатской деятельности, и я вам подробно расскажу о ней. Не понимаю, когда расспрашивают обо всяких слухах". В этой связи непонятно, на что Абиров-младший надеялся, когда пытался таким нелепым образом выгородить своего отца. Ведь речь идет не об иголке в стоге сена. Про таких в народе говорят: "даже соврать с умом не может".

Другая ассоциация с Абировым – это хорошо проплаченный и дорогой пиар. Все посты в инстаграмм и фейсбуке, а также заявления, которые он делает – продуманы специалистами и выглядят крайне выигрышно. Понятное дело, тут и подопечный профессора Преображенского выглядел бы героем.

Следующий сопартиец - Абдраев Базарбек Кошоевич. Тоже депутат БГК. Достаточно сомнительная личность, так как новостей о нем мало. Занимал 4 года кресло депутата, но крупных столичных проектов не вел и даже в них не участвовал. Зато он является соучредителем двух компаний: "Молдош" и Sesli Group. Если первая специализируется на добыче отделочного и строительного камня, то деятельность второй – предоставление услуг барами. Что это за бары и где он барствует непонятно. Зато всем известно, что после фиаско на прошлогодних парламентских выборах партии "Мекеним Кыргызстан", аффилированной, как известно, с Райымбеком Матраимовым, Базарбек Абдраев решил попробовать силы с другими объединениями, например, с такой как "Эмгек".

Седьмой по списку числится бывший член "Республики-Ата-Журт", генеральный директор ОсОО "САБА" Абдиев Бактыбек Кемелович. Следующий за ним, на восьмой строчке расположилась не особо примечательная личность – Жакышев Русланбек Шергазиевич. Кстати, тоже выходец "Республики-Ата-Журт" и владелец ОсОО "КОМПАС-Транс", деятельность которой связана с наземным транспортом по городским и пригородным пассажирским перевозкам.

На 13 месте расположился Досалиев Эльмир Акуналыевич – сын экс депутата Жогорку Кенеша, замглавы Департамента дорожного хозяйства Минтранса Акуналы Досалиева. Эльмир Досалиев, кстати, является учредителем ОсОО "Дос инжиниринг", деятельность которой обозначена весьма расплывчато: "деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях".

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Другой действующий депутат от горкенеша Пирматова Асель Айтбаевна – сестра депутата ЖК Исхака Пирматова, владелица ОсОО "Гретта" и учредитель ОсОО "DAT-SALAM". И последний представитель БГК Ашимов Айбек Майрамбекович. Он является учредителем компании "Эмир Строй ГРУПП", которая занимается строительством жилых и нежилых зданий.

Стоит признать, что у многих граждан Кыргызстана уже давно раскрыты глаза на многие нелицеприятные вещи в стране. Например, уже все поняли, что после многих лет "сидений" в горкенеше и лоббирования интересов своих компаний, которые многие депутаты БГК имеют в сфере строительства, невозможно в одночасье превратиться в патриота и отчизнолюба. Потому что, вот это "сидение" в БГК связано с огромными деньгами и со многими нам неизвестными "серыми схемами", которые дают огромный куш. Ведь не за зарплату же они туда так рвутся, проводя агитации, которые стоят миллионы сомов.

Кстати о деньгах и расчетах. В "Эмгеке", как ни в какой другой партии очень много бизнесменов. В первой 70-ке только 25 кандидатов являются предпринимателями и базаркомами. Самый главный из которых вице-президент ассоциации "Дордой" Салымбеков Жумабек Мамытбаевич. Далее идет по списку Шин Сергей Романович, директора ОсОО "ЭНПИ" и по совместительству сын экс-депутата ЖК Романа Шина. С остальными предприимчивыми людьми из "Эмгека" можете ознакомиться далее:

1. Иманалиев Бактияр Бейшенбекович: ОсОО "Имарат Прогресс"

2. Шаршенбай уулу Руслан: ОсОО "A.S. Dordoi"

3. Октябрьина Айсулуу Бакытовна: ОсОО "Техно Ресурс"

4. Сыдыков Арслан Маматибраевич: ОсОО "Архстройинвест"

5. Асанбердиев Назир Медетбекович: ОсОО "МОП фирма "Максат"

6. Узакбаев Торогелди Замирбекович: ОсОО "Зиг Заг"

7. Мурадинов Даирбек Мурадинович: ОсОО Канат-Строй

8. Сариев Бактыяр Акылбекович: ОсОО "Бисар Групп"

9. Шабданова Мунира Нурдинбековна: ОсОО "Дордой Базары"

10. Нурланов Белек Нурланович: ОсОО "Аламедин базары"

11. Аманкулова Гульнара Рыспековна: ОсОО Зиг Заг"

12. Бактыбеков Тилек Бактыбекович: ОсОО "Аламедин базары"

13. Токталиев Мелисбек Карымбаевич: ОсОО Дордой Базары

14. Жаналиева Гульназ Кубанычбекова: ОсОО "Аламедин базары"

15. Усенбеков Данияр Усенбекович: ОсОО "Аламедин базары"

16. Макешов Жоомарт Кабылович: ОсОО "Нейро-Арт"

17. Сакбаев Самат Кудайбергенович: ОсОО "БишкекВторРесурс"

18. Идрисов Канат Арзыбаевич: ОсОО "Аламедин базары"

19. Узакбаева Күлнур Макишевна: ОсОО "Аламедин базары"

20. Ахматов Азамат Сагынбекович: ОсОО "Аламедин базары"

21. Батыков Мирлан Жапарбекович: ОсОО "Аламедин базары"

22. Пахомов Александр Дмитрьевич: ОсОО ДСК Алтын-Дортранстрой

23. Исагулов Нургазы Адыгазиевич: ОАО "Жумгалсуукурулуш".

Заметили, как много встречается слов "дордой", "базары", "строй", "курулуш". Аж страшно становится. Это какой станет БГК и во что превратится наш Бишкек? В нескончаемый базар с выстроенными элитками на парковых зонах и детских площадках. Грустно от всего этого, очень грустно!

Итак, состав партии "Эмгек": 7 неэффективных депутатов БГК (об эффективности можно сделать вывод, опираясь на состояние инфраструктуры нашей столицы), 25 предпринимателей в строительном бизнесе и базаркомов, парочка общественных деятелей, 2-3 спортсмена и еще другая парочка учителей (из которых один – преподаватель Университета Салымбекова). Далее по списку партия предлагает голосовать за 21 неработающих граждан. Напрашивается вопрос, и это все, что вы можете нам предложить?


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URL: https://www.vb.kg/399328
Теги:
Бишкекский горкенеш, Дордой, выборы, рынок, Кыргызстан, "Эмгек"
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