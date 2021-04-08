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В КР религиозные организации поделились историями своих конфессий

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- Бакыт Басарбек
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Государственная комиссия по делам религий КР провела семинар "Содействие в предоставлении информации об истории и деятельности религиозных организаций в Кыргызстане" в рамках Программы малых грантов для выпускников программ обмена и содействия Посольства США в КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ГКДР КР, цель проекта - укрепление межконфессионального единства, мира и согласия путем организации встреч представителей различных религиозных организаций в Кыргызстане.

"В ходе мероприятия представители религиозных организаций имели возможность обменяться информацией об истории каждой конфессии, религиозных обрядах и объектах, а также предоставили информацию о предотвращении конфликтов.

С видеопрезентациями о своей вере, религиозной деятельности и истории выступили религиозные организации "Южная конференция Адвентистов седьмого дня", "Бахаи", "Библейское общество Кыргызстана".

Мерпориятие прошла в позитивной атмосфере, была предоставлена возможность получить ответ на интересующие вопросы. Представители религиозных организаций пожелали, чтобы такие мероприятия проводились чаще и выразили благодарность руководству и сотрудникам Государственной комиссии по делам религий Кыргызской Республики

Напомним, что 5 марта 2021 года свои презентации провели "Духовное управление мусульман Кыргызстана", "Бишкекская и Кыргызстанская епархия", Католическая Апостольская Администратура в Кыргызской Республике", "Лютеранская церковь "Конкордия"".


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URL: https://www.vb.kg/399369
Теги:
Госкомиссия по делам религий, религия, Кыргызстан
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