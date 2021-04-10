Убийство Айзады: "полетели головы" кадров Кашкара Джунушалиева

Смерть Айзады Канатбековой от рук преследователя и похитителя вызвала бурю общественного негодования, направленного в адрес правоохранителей. Эта страшная история потрясла, наверное, каждого жителя нашей страны и четко обозначила отношение кыргызстанцев к сотрудникам милиции: в их компетентности сомневаются, от них не ждут защиты и справедливости, их не уважают.

Итак, милиция КР деградировала, деградировала и похоже, наконец, нащупала дно. Одно из последних свидетельств этого – публикация в социальных сетях снимков с места убийства молодой девушки.

Очевидно, что фото с трупами "слили" правоохранители, больше некому. Сейчас служба внутренних расследований МВД начала проверку по этому факту. Может быть, даже найдут виновных и как-то накажут. Но это вряд ли поможет сделать сотрудников правоохранительных органов в целом более профессиональными – для этого, судя по всему, пришлось бы уволить большинство милиционеров и набрать новых. Провести, так сказать, чистку рядов.

Если судить по последним событиям, то можно предположить, что такая уже началась. Впервые в истории независимого Кыргызстана из-за одного убийства погоны слетели с десятков силовиков. Своих должностей лишилась вся верхушка ГУВД Бишкека, а также ряд других сотрудников.

Нелирическое отступление. Само по себе достаточно удивительно то, что руководящий пост в ГУВД занимал Бакыт Матмусаев. В 2012 году, когда он был начальником Иссык-Кульского РОВД, в Чолпон-Ате мужчина украл и убил девушку. Милиция тогда могла бы предотвратить преступление, однако правоохранители не выехали на вызов очевидцев. Тот случай никак не отразился на карьере Бакыта Матмусаева, по служебной лестнице он поднялся аж до начальника ГУВД.

Массовое увольнение офицеров МВД в нынешней ситуации, наверное, единственный способ сегодня снять напряжение в обществе, недовольной работой силовиков. Негодование граждан, надо отметить, появилось не в момент - оно копилось довольно долго. Еще со времени трагедии Бурулай, которую похититель зарезал прямо в здании отдела милиции.

К слову, со дня смерти Бурулай Турдаалы кызы прошло почти три года (в мае будет ровно три) и за это время кыргызские милиционеры так и не научились правильно реагировать на похищение людей, по крайней мере, женщин. В чем преуспели, так это в искусстве разгонять митинги, в чем все мы успели убедиться за годы правления Сооронбая Жээнбекова.

Беспрецедентные меры в виде увольнения главы ГУВД и начальников подразделений ведомства, вероятно, связаны с тем, что дело об убийстве Айзады Канатбековой под личный контроль взял президент.

Напомним, глава государства Садыр Жапаров прокомментировал на своей странице в Facebook историю о похищении и убийстве 27-летней девушки Айзады Канатбековой, отметив, что подобные трагедии, когда девушек насильно заставляют вступать в брак, недопустимы.

"То, что случилось с Айзадой – это трагедия и боль не только для ее семьи, но и всего нашего государства. Кража невест, насильственное удержание девушек и вступление в брак против воли неизменно приводит к трагедии. Всегда. К великому сожалению, несмотря на ужесточение наказания за похищение невест, кража и принуждение к вступлению в брак все еще практикуются молодыми людьми. Таких случаев не должно быть. Похищение и принуждение к браку против воли должно строго караться по закону, и не должно быть прощения тем, кто способствует похищению и насильственному удержанию людей", - написал Жапаров.

Он отметил, что "трагический случай с Айзадой Канатбековой, с которой так жестоко расправился похититель, должен стать последним в истории краж невест", добавив, что этот случай находится под его личным контролем и что дело должно быть доведено до конца.

В целом же, этот "печальный инцидент", как называют убийство Айзады Канатбековой в пресс-релизах МВД, а точнее его последствия - реакция обществености, митинг за отставку руководства министерства, свидетельствует, что все предыдущие реформы ведомства (а их было шесть) не дали желаемых для граждан результатов. Нынешняя милиция бесполезна. Сотрудники правоохранительной системы либо некомпетентны, либо коррумпированы, либо накрепко срослись с криминалом, либо все вместе.

И, возможно, что причина вопиющего непрофессионализма наших милиционеров - в плохой реформаторской работе. Не исключено, что все дело в том, что средства, даваемые западными спонсорами на реформу МВД, беспощадно пилились. Или в том, что при очередной смене руководства страны реформа делали новый виток, несмотря на незавершенность ранее принятых программ. И в итоге по факту ни одна из трансофрмаций не была доведена до ума. Или, дело в том, что большинство реформаторских мер всегда было направлено на структурные изменения, но не на решение системных проблем МВД и смену подходов в работе.

Впрочем, сегодня это не важно. Как для тех, кто нуждался в защите от беззакония, но не получил ее, так и для тех, кому такая защита потребуется в будущем. Важно только то, что все мы знаем: милиция не поторопится спасать, зато обязательно сольет в Сеть посмертные фото ради дешевого хайпа.