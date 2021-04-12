Железный миллион Садыра Жапарова вновь поддержал его

Около 80 процентов избирателей одобрили принятие новой Конституции - теперь Кыргызстан возвращается к президентской форме правления.

В принципе, предсказать исход всенародного голосования было нетрудно. Результаты референдума и президентских выборов, прошедших 10 января, четко показали, что электорат Садыра Жапарова активен. Получается, что сейчас те же избиратели - их примерно миллион - поддержали президента во второй раз, проголосовав за новую редакцию Основного закона.

В свое время наличие реальной народной поддержки помогло президенту стремительно прийти к власти. Прошедший референдум демонстрирует, что кредит доверия к Садыру Жапарову остается весомым. Насколько он будет устойчивым, другой вопрос. Это зависит насколько качественно он проведет политическую реформу и сможет ли выполнить свои предвыборные обещания по полному переформатированию государственного управления.

Референдум уже признали законным и легитимным несколько международных организаций.

Наблюдатели миссии наблюдателей от Шанхайской организации посетили 50 избирательных участков в Бишкеке и Чуйской области.

- Миссия признает прошедший референдум свободным, честным, достоверным и демократичным. Легитимность не вызывает сомнений. Заключения и выводы основаны на проведениях личных наблюдений миссии и фактах, собранных в день референдума, - сказал на пресс-конференции глава миссии, заместитель генерального секретаря ШОС Чжан Хайчжоу.

Наблюдатели от Парламентской ассамблеи ОДКБ отметили достаточно высокий порог явки избирателей и процент поддержки внесения изменений в Конституцию Кыргызстана. Член комитета Совета федерации России по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди сообщила об этом на брифинге, подчеркнув, что "состоявшийся референдум отличается широким и массовым участием международных и общественных наблюдателей, что подчеркивает его демократический характер".

Высоко оценила демократические стандарты в отношении проведения выборов и референдума в Кыргызстане и миссия наблюдателей ТюркПА.

Реакция западных дипломатов, аккредитованных в Бишкеке, оказалась противоположной. Так, посол США в Бишкеке Дональд Лу призвал к сохранению парламентской формы правления.

В этом, однако, нет ничего неожиданного. По мнению заведующего Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии России Вадима Козюлина, новая сильная рука в Бишкеке категорически не устраивает Запад. Не зря ведь еще до референдума на предложенный Садыром Жапаровым проект новой конституции обрушилась беспрецедентная волна критики из Вашингтона, Брюсселя и правозащитных организаций. Запад настроен на смену власти в Бишкеке, и его поддержка будет подталкивать кыргызскую оппозицию к новым выступлениям.

Впрочем, политолог Марс Сариев считает, что оспаривать результаты референдума никто не будет.

- До референдума Венецианская Комиссия, Human Rigths, посольство США давали понять и предупреждали, что это не совсем верный путь для Кыргызстана. Думаю, это дало обратный эффект, и народ понял, что верной дорогой идем, и, как говорится, не о чем спорить, - говорит эксперт.

По его мнению, сейчас гораздо больше вопросов вызывают выборы в местные кенеши. Эксперт называет их "не совсем репрезентативными" и считает, что их стоило бы аннулировать.

- Ситуация в горкенешах – это мини-ситуация, которая может складываться на выборах в парламент. Сейчас исправив ситуацию, мы не вызовем большие проблемы на выборах в парламент, которые могут стать последней атакой Запада в отношении нашей страны, - отметил эксперт.

Отмена местных выборов может потребоваться в действительности. Только не повсеместная. Достаточно будет отменить результаты в Бишкеке и Оше, где было больше всего нарушений.

С заявлением о "грубейших нарушениях" на выборах депутатов Ошского городского кенеша к президенту уже обратился лидер партии "Улуттар Биримдиги", экс-мэр Оша Мелис Мырзакматов.

"Социальные сети заполнены публикациями, фото и видео, а также публикациями журналистских материалов в СМИ о вопиющих фактах использования административного ресурса, подкупа избирателей. Нынешняя ситуация, к сожалению, мне напоминает "бандитские выборы", которые прошли 4 октября 2020 года и ставшими детонаторами сменой власти в республике. Однако, органы местной власти не только не препятствуют этим нарушениям, но и являются инициаторами этого беззакония. Ответственные органы занимают выжидательную позицию и не предпринимают никаких мер по противодействию нарушению закона", - написал Мырзакматов на своей странице в Facebook.

А сегодня в южной столице КР представители партий "Улуттар биримдиги", "Ишеним", "Республика", "Бутун Кыргызстан", "Улуу журт" и "Бир Бол" вышли на митинг с требованием отменить итоги выборов.

В Бишкеке, похоже, итогами выборов довольны. Во всяком случае победители. "Эмгек", "Ак Бата" и НДПК, набравшие большинство голосов, сейчас решают, кто из членов партий получит мандаты столичного кенеша, а лидеры этих партий похоже уже нацеливаются на мэрское кресло.