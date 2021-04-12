Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 100.62 - 101.82

Железный миллион Садыра Жапарова вновь поддержал его

336  0
- Анвар Ажиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Около 80 процентов избирателей одобрили принятие новой Конституции - теперь Кыргызстан возвращается к президентской форме правления.

В принципе, предсказать исход всенародного голосования было нетрудно. Результаты референдума и президентских выборов, прошедших 10 января, четко показали, что электорат Садыра Жапарова активен. Получается, что сейчас те же избиратели - их примерно миллион - поддержали президента во второй раз, проголосовав за новую редакцию Основного закона.

В свое время наличие реальной народной поддержки помогло президенту стремительно прийти к власти. Прошедший референдум демонстрирует, что кредит доверия к Садыру Жапарову остается весомым. Насколько он будет устойчивым, другой вопрос. Это зависит насколько качественно он проведет политическую реформу и сможет ли выполнить свои предвыборные обещания по полному переформатированию государственного управления.

Референдум уже признали законным и легитимным несколько международных организаций.

Наблюдатели миссии наблюдателей от Шанхайской организации посетили 50 избирательных участков в Бишкеке и Чуйской области.

- Миссия признает прошедший референдум свободным, честным, достоверным и демократичным. Легитимность не вызывает сомнений. Заключения и выводы основаны на проведениях личных наблюдений миссии и фактах, собранных в день референдума, - сказал на пресс-конференции глава миссии, заместитель генерального секретаря ШОС Чжан Хайчжоу.

Наблюдатели от Парламентской ассамблеи ОДКБ отметили достаточно высокий порог явки избирателей и процент поддержки внесения изменений в Конституцию Кыргызстана. Член комитета Совета федерации России по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди сообщила об этом на брифинге, подчеркнув, что "состоявшийся референдум отличается широким и массовым участием международных и общественных наблюдателей, что подчеркивает его демократический характер".

Высоко оценила демократические стандарты в отношении проведения выборов и референдума в Кыргызстане и миссия наблюдателей ТюркПА.

Реакция западных дипломатов, аккредитованных в Бишкеке, оказалась противоположной. Так, посол США в Бишкеке Дональд Лу призвал к сохранению парламентской формы правления.

В этом, однако, нет ничего неожиданного. По мнению заведующего Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии России Вадима Козюлина, новая сильная рука в Бишкеке категорически не устраивает Запад. Не зря ведь еще до референдума на предложенный Садыром Жапаровым проект новой конституции обрушилась беспрецедентная волна критики из Вашингтона, Брюсселя и правозащитных организаций. Запад настроен на смену власти в Бишкеке, и его поддержка будет подталкивать кыргызскую оппозицию к новым выступлениям.

Впрочем, политолог Марс Сариев считает, что оспаривать результаты референдума никто не будет.

- До референдума Венецианская Комиссия, Human Rigths, посольство США давали понять и предупреждали, что это не совсем верный путь для Кыргызстана. Думаю, это дало обратный эффект, и народ понял, что верной дорогой идем, и, как говорится, не о чем спорить, - говорит эксперт.

По его мнению, сейчас гораздо больше вопросов вызывают выборы в местные кенеши. Эксперт называет их "не совсем репрезентативными" и считает, что их стоило бы аннулировать.

- Ситуация в горкенешах – это мини-ситуация, которая может складываться на выборах в парламент. Сейчас исправив ситуацию, мы не вызовем большие проблемы на выборах в парламент, которые могут стать последней атакой Запада в отношении нашей страны, - отметил эксперт.

Отмена местных выборов может потребоваться в действительности. Только не повсеместная. Достаточно будет отменить результаты в Бишкеке и Оше, где было больше всего нарушений.

С заявлением о "грубейших нарушениях" на выборах депутатов Ошского городского кенеша к президенту уже обратился лидер партии "Улуттар Биримдиги", экс-мэр Оша Мелис Мырзакматов.

"Социальные сети заполнены публикациями, фото и видео, а также публикациями журналистских материалов в СМИ о вопиющих фактах использования административного ресурса, подкупа избирателей. Нынешняя ситуация, к сожалению, мне напоминает "бандитские выборы", которые прошли 4 октября 2020 года и ставшими детонаторами сменой власти в республике. Однако, органы местной власти не только не препятствуют этим нарушениям, но и являются инициаторами этого беззакония. Ответственные органы занимают выжидательную позицию и не предпринимают никаких мер по противодействию нарушению закона", - написал Мырзакматов на своей странице в Facebook.

А сегодня в южной столице КР представители партий "Улуттар биримдиги", "Ишеним", "Республика", "Бутун Кыргызстан", "Улуу журт" и "Бир Бол" вышли на митинг с требованием отменить итоги выборов.

В Бишкеке, похоже, итогами выборов довольны. Во всяком случае победители. "Эмгек", "Ак Бата" и НДПК, набравшие большинство голосов, сейчас решают, кто из членов партий получит мандаты столичного кенеша, а лидеры этих партий похоже уже нацеливаются на мэрское кресло.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399543
Теги:
выборы, Конституция, президент, референдум, Бишкек, #Выборы2021, Мелис Мырзакматов, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  