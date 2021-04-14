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Владимир Лю: Мы находимся в ожидании притока российских инвестиций

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- Виктория Гунгер
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Начался новый этап двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Россией. Это говорят проекты, которые были инициированы двумя странами. Об этом заявил на конференции "Перспективы экономического и гуманитарного сотрудничества КР и РФ на современном этапе" директор Фонда "Евразийцы-новая волна" Владимир Лю.

По его словам, это и запуск месторождения "Джеруй" в марте этого года.

- Мы находимся в ожидании притока российских инвестиций и пополнений в госбюджет КР, создания новых рабочих мест. Это будет базисом интеграционного сотрудничества. Касается новая веха сотрудничества и в сфере образования. И ряд других проектах в важных для страны сферах. И говорит о начали нового этапа двустороннего сотрудничества,- подчеркнул Владимир Лю.

Отметим, конференция организована Фондом "Евразийцы - новая волна".


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URL: https://www.vb.kg/399629
Теги:
Джеруй, инвестиции, Россия, Кыргызстан
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