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Состояние здоровья Алмазбека Атамбаева определит экспертиза

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- Екатерина Улитина
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Сегодня, 14 апреля, в ходе судебного процесса по событиям в Кой-Таше судья Первомайского районного суда Азирет Медеров принял решение о назначении судебно-медицинской экспертизы по определению состояния здоровья бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

До окончания проведения экспертиза, судебное разбирательство по событиям в Кой-Таше будет приостановлено.

Также на сегодняшнем заседании отсутствовал Равшан Джеенбеков. Защитники экс-депутата предоставили суду справку по болезни, у него подозревают коронавирус.

Напомним, Алмазбек Атамбаев обвиняется по делу об организации массовых беспорядков в Кой-Таше, в ходе которых ранения получили гражданские лица и сотрудники правопорядка. Был убит замначальника Службы специального назначения ГКНБ Усенбек Ниязбеков. В августе 2019 года спецназ начал операцию по принудительному приводу Алмазбека Атамбаева на допрос. Сторонники бывшего президента оказали сопротивление, что привело к столкновениям и беспорядкам. Группа спецназовцев оказалась захвачена в заложники в доме бывшего президента. Алмазбек Атамбаев сдался властям лишь на следующий день.

В настоящее время проходит судебное разбирательство по этому делу. Алмазбек Атамбаев, который находится в СИЗО ГКНБ, не появлялся на последних заседаниях в связи с ухудшением самочувствия.


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Теги:
Алмазбек Атамбаев, суд, Кыргызстан, Кой-Таш
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